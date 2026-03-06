Durante mucho tiempo, los rumores sobre un posible casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul circularon con fuerza en redes sociales y programas de espectáculos. Fotos, gestos y detalles alimentaron la idea de que la pareja podría dar el siguiente paso en su relación. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos había hecho declaraciones directas sobre el tema, lo que mantenía la historia en el terreno de las especulaciones.

Las versiones comenzaron a multiplicarse cuando Tini Stoessel compartió tiempo atrás algunas imágenes de un viaje romántico. En esas postales se la veía cenando con Rodrigo de Paul, en un clima íntimo, mientras un anillo que llevaba en la mano captó rápidamente la atención de los seguidores. Desde entonces, muchos interpretaron ese detalle como una posible señal de compromiso, aunque ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió la teoría.

El tema volvió a instalarse de manera inesperada cuando Tini Stoessel participaba en vivo en un programa de televisión en Paraguay. Mientras conversaba con el conductor, su celular comenzó a sonar y del otro lado aparecía nada menos que Rodrigo de Paul en una videollamada. Al atender, la cantante advirtió rápidamente la situación y le dijo: "Amor, estoy en vivo". La frase generó risas en el estudio y abrió la puerta a que el conductor aprovechara el momento.

Lejos de dejar pasar la oportunidad, el periodista decidió llevar la conversación hacia el tema que muchos querían escuchar. Mirando el teléfono, comentó frente a la cámara: "Acá nos preguntan si nos casamos. Yo todavía no dice nada". El comentario fue acompañado por otra pregunta directa que apuntaba al detalle que había generado especulación en redes: "Le preguntamos por este anillo que llamó mucho la atención”.

El intercambio se volvió todavía más curioso cuando el conductor decidió ir un paso más allá y lanzó una afirmación que sorprendió al propio futbolista. “Tini nos dijo que se casa con vos a fin de año”, comentó, buscando una reacción inmediata de Rodrigo de Paul. La frase dejó al jugador frente a una pregunta que hasta ese momento había evitado responder públicamente.

La reacción de Rodrigo de Paul no fue una confirmación directa, pero tampoco una negación. El campeón del mundo eligió responder con cierta cautela, aunque dejó entrever que la idea existe dentro de la pareja. “Igual, puede ser, tenemos ganas de casarnos. Y lo único que puedo decir es que a fin de año, yo tengo vacaciones”, respondió, deslizando por primera vez un posible momento para la boda.