Las denuncias que en los últimos días pusieron a Julio Iglesias en el centro de una fuerte polémica no solo sacudieron al mundo del espectáculo internacional, sino que también reactivaron recuerdos de quienes compartieron escenario y trabajo con él décadas atrás. En ese contexto, las Trillizas de Oro rompieron el silencio y contaron cómo fue el vínculo que mantuvieron con el cantante español cuando eran muy jóvenes.

El impacto de las acusaciones fue inmediato y generó sorpresa incluso entre figuras históricamente asociadas a la carrera de Iglesias. Así lo expresó María Emilia, una de las integrantes del trío, al referirse por primera vez al tema: “Nos sorprendió esta noticia”. Es que las Trillizas de Oro trabajaron junto a Julio Iglesias a fines de los años 70, cuando fueron convocadas como coristas para acompañarlo en una gira internacional.

Con apenas 17 años, aquella experiencia representó un salto enorme en sus carreras. Sin embargo, al ser consultadas por los comportamientos que hoy se señalan contra el artista, la respuesta fue tajante. “Mientras trabajamos con Julio, nunca vimos nada de lo que están diciendo”, aseguró María Emilia en diálogo con Teleshow.

Ese recuerdo se sostiene también en el relato conjunto de las tres hermanas. Desde su perspectiva, el vínculo con Julio Iglesias estuvo atravesado por lo profesional y no registraron situaciones que hoy puedan asociarse a los episodios denunciados. La aclaración no busca minimizar la gravedad de las acusaciones actuales, sino marcar una distancia clara entre su vivencia personal y los testimonios que hoy circulan.

Con el paso del tiempo, también surgieron versiones y rumores sobre supuestos intereses sentimentales del cantante hacia alguna de ellas. Sobre ese punto, María Laura fue directa al despejar interpretaciones: “Julio Iglesias tenía un interés sentimental conmigo, pero yo no tenía nada que ver con él”. La frase deja en claro que, más allá de gestos o actitudes, nunca existió un vínculo de ese tipo.

En la misma línea, María Emilia sumó un detalle que grafica cómo vivían ellas esa diferencia generacional: “Le lanzaba rosas a Laura, pero para nosotras era un señor grande. Nosotras éramos chicas y nos gustaba otro tipo de hombre”.

Las palabras de las Trillizas de Oro llegan en un momento delicado, donde cada testimonio suma capas a una historia compleja. Su relato no contradice ni valida las denuncias que hoy se investigan, pero sí aporta una mirada distinta desde quienes compartieron giras, escenarios y tiempo cotidiano con Julio Iglesias.