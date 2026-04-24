La televisión abierta argentina homenajeará este fin de semana al actor Luis Brandoni con una maratón de sus películas más reconocidas, tras su fallecimiento el lunes 20 de abril a los 86 años. La iniciativa involucra a varios canales de aire que modificaron su programación para recordar al intérprete.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Telefe y América TV ya confirmaron la emisión de algunos de sus títulos más populares, mientras que Canal 13 habría cancelado a último momento la proyección de uno de sus filmes más recientes.

El homenaje permitirá volver a ver clásicos del cine argentino como “Esperando la carroza” y producciones más contemporáneas como “Mi obra maestra”, en una programación especial pensada para el fin de semana.

La programación especial en TV abierta

Telefe emitirá este sábado “El cuento de las comadrejas” desde las 16, seguido por el clásico “Esperando la carroza” a las 17.45. Por su parte, América TV programó “Mi obra maestra” a las 22.30.

En tanto, Canal 13 tenía previsto incluir “La odisea de los giles”, aunque esa emisión habría sido cancelada en las últimas horas, según trascendió.

Los clásicos que marcaron su carrera

“Esperando la carroza”, estrenada en 1985, es hoy una de las comedias más icónicas del cine argentino. Aunque en su debut no fue un éxito, con el tiempo se transformó en un fenómeno cultural, con escenas y frases que siguen vigentes.

El elenco incluye figuras como Antonio Gasalla, China Zorrilla y Betiana Blum, en una historia que mezcla humor negro con retratos de la vida cotidiana.

Cine reciente con proyección internacional

Entre las películas más actuales, “El cuento de las comadrejas”, dirigida por Juan José Campanella, recibió múltiples nominaciones a los Premios Goya. La historia combina comedia y suspenso con un elenco destacado que incluye a Graciela Borges y Oscar Martínez.

Por su parte, “Mi obra maestra”, dirigida por Gastón Duprat y protagonizada junto a Guillermo Francella, logró proyección internacional tras su participación en el Festival de Venecia. La trama explora la relación entre un galerista y un artista en decadencia.

¿Por qué este homenaje importa?

La decisión de reprogramar contenidos refleja el impacto cultural de Brandoni en varias generaciones. Su carrera atravesó décadas de cine, teatro y televisión, consolidándolo como una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino.

Además, este tipo de homenajes permite reintroducir clásicos a audiencias jóvenes, en un contexto donde el consumo audiovisual está dominado por plataformas digitales.