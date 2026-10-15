U2 eligió celebrar sus 50 años con una gira que tendrá dos paradas en Buenos Aires. El regreso reunirá canciones de distintas épocas con el material de su próximo disco, en una visita que también traerá a un invitado internacional. Para quienes esperan verlos, la primera cita importante será la venta de entradas.

Los conciertos serán el 23 y el 25 de marzo de 2027 en el estadio de River Plate, con Beck como invitado especial. Producidas por DF Entertainment, las presentaciones integrarán The Greatest Show on Earth y marcarán la vuelta de los irlandeses al país diez años después de su última visita.

Cuándo salen a la venta las entradas para U2

Las entradas para ambas noches de U2 se conseguirán exclusivamente a través de All Access. El miércoles 21 de octubre, a las 10, comenzará la preventa para clientes Santander Visa, con seis cuotas sin interés. La venta general abrirá el jueves 22 de octubre a la misma hora, un día después de esa primera instancia.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. presentaron el tour con una promesa dirigida al público y a ellos mismos: “¿‘El mejor show del mundo’? El desafío está planteado. Para nosotros mismos, tanto como para cualquiera: queremos que esa noche sea una de las mejores de sus vidas”. La frase anticipa la ambición de una gira que combinará el aniversario con una nueva etapa discográfica.

La puesta acompañará ese repertorio con un despliegue visual que el grupo describió así: “Un poco de espectáculo, un poco de magia, una explosión de color, guitarras, bajo, batería y canciones que quedan para siempre. Porque si la gente va a estar ahí, nosotros vamos a estar a la altura”. El anuncio pone a las canciones y a los instrumentos en el centro de una propuesta que también buscará impacto a través del color y la escenografía.

El disco será Carnaval de Luz, llegará el 13 de noviembre y tendrá doce canciones. Será el decimosexto álbum de estudio de U2 y el primero con material inédito desde Songs of Experience, de 2017. Llegará después de los EP Days of Ash y Easter Lily. Ya se conocen los adelantos “Street of Dreams” y “Silencio”. Entre los colaboradores aparecen Brian Eno, Martin Garrix y Ryan Tedder; el cierre, “Torn”, reúne a Johnny McDaid y Dolly Parton.

El aniversario también tuvo una celebración en el lugar donde empezó la historia. El 25 de septiembre se cumplieron cinco décadas del encuentro nacido del aviso que Mullen Jr. puso en la cartelera del colegio Mount Temple, en Dublín. Los cuatro regresaron al establecimiento para sorprender a sus estudiantes con un concierto de clásicos y el estreno en vivo de “Silencio”.