La situación judicial de Morena Rial dio un giro importante después de varios meses detenida. La mediática recibió la confirmación de que abandonará el penal de Magdalena para cumplir con el beneficio de la prisión domiciliaria, una medida que le permitirá continuar el proceso fuera de la cárcel mientras la causa sigue su curso.

La decisión implica un cambio concreto en su vida cotidiana. Morena Rial dejará la Unidad 51 de Magdalena y se trasladará a una vivienda familiar donde deberá respetar las condiciones que establezca la Justicia para cumplir el arresto domiciliario.

Según trascendió, el lugar elegido para que Morena Rial permanezca bajo esta modalidad será la casa de su hermana Rocío Rial. Allí vive actualmente Amadeo, el hijo de la mediática, por lo que la medida permitirá que madre e hijo vuelvan a convivir después de los meses que ella pasó detenida.

La resolución judicial llegó acompañada por un compromiso formal de la familia ante el tribunal. En ese documento, los familiares de More se comprometieron a acompañarla durante esta etapa y a garantizar las condiciones necesarias para que cumpla con la medida. En ese sentido, el abogado Martín Leiro explicó: “También se comprometieron a brindarle el apoyo familiar y económico necesario para su subsistencia y la del menor durante el tiempo que le demande encontrar un medio de autosustento".

El letrado también contó cómo fue el momento en que la hija de Jorge Rial recibió la noticia de que podría dejar la cárcel. Según relató, la reacción fue inmediata y estuvo marcada por la emoción ante la posibilidad de reencontrarse con su hijo. “Cuando la llamé todavía estaba llorando de la felicidad. No pudimos mantener un diálogo acorde al momento por el grado de emoción que tiene por saber que va a volver a estar con su hijo Amadeo”.

Durante la entrevista, el abogado se refirió además a los cambios personales que atravesó Morena Rial durante el tiempo que permaneció detenida. “Transformó la actitud que venía teniendo. Pienso que en un primer momento Jorge estaba muy enojado, y ahora cedió en esa parte porque también extraña a su hija. Es su hija y él la ama con todo su corazón”.

Con esta resolución judicial, Morena Rial podrá abandonar la cárcel y reencontrarse con su hijo mientras continúa enfrentando el proceso judicial que tiene en curso.