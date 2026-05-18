La vida de Úrsula Corberó cambió por completo desde la llegada de Dante, el hijo que tuvo junto al Chino Darín. A poco más de tres meses de haberse convertido en mamá por primera vez, la actriz española reapareció en redes sociales para mostrar cómo atraviesa esta nueva etapa mientras retoma su carrera profesional con un importante desafío laboral.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula millones de seguidores, la protagonista de “La Casa de Papel” publicó un carrusel de imágenes que reflejan distintos momentos de su presente. Entre fotos familiares, escenas cotidianas y detalles de su intimidad, dejó en evidencia no solo el crecimiento de su bebé, sino también un impactante cambio de imagen que sorprendió a todos.

En el mensaje que acompañó la publicación, Úrsula Corberó reveló que regresará a las grabaciones luego del parate por su embarazo. “Mañana me incorporo al rodaje de Jackal 2, cuántos cambios y qué afortunada Dios mío”, escribió emocionada. La frase rápidamente generó repercusión entre sus fanáticos, quienes celebraron esta nueva etapa profesional y personal.

Úrsula Corberó y su vida de madre

Dentro de las postales compartidas, una de las que más llamó la atención fue la imagen donde aparece en la peluquería realizando una transformación total de look. La actriz dejó atrás su clásico tono oscuro para apostar por un rubio platinado con raíces marcadas y flequillo, un estilo audaz pensado especialmente para su nuevo personaje en la serie “The Day of the Jackal”.

Además del cambio físico, las imágenes también mostraron la nueva dinámica familiar que vive junto al Chino Darín. El actor argentino apareció en una de las fotografías acompañando a su pareja y dejando ver el fuerte apoyo que le brinda en esta etapa de crianza. Ambos atraviesan uno de los momentos más especiales desde el nacimiento de Dante el pasado 9 de febrero.

Según trascendió, la actriz ya comenzó con los preparativos para instalarse temporalmente cerca del set de grabación. En las imágenes se pudieron ver varias valijas y hasta el cochecito del bebé, ya que Úrsula Corberó tiene decidido continuar muy cerca de su hijo mientras trabaja y mantener la lactancia materna exclusiva pese a sus compromisos laborales.

Úrsula Corberó y su vida de madre

En esta nueva temporada de “The Day of the Jackal”, la artista interpreta a Nuria, la pareja del protagonista de este thriller de espionaje basado en la famosa novela homónima. El proyecto representa uno de los mayores desafíos de su carrera reciente y marca su regreso a la actuación luego de convertirse en madre.

Así, Úrsula Corberó demuestra que atraviesa una etapa de plenitud tanto en lo personal como en lo profesional. Mientras disfruta de la maternidad junto al Chino Darín, también se anima a seguir creciendo en la industria audiovisual internacional, apostando a nuevos personajes y desafíos sin dejar de lado su costado más íntimo y familiar.