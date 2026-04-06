A casi dos meses de haberse convertido en madre, Úrsula Corberó decidió correrse del ideal de perfección y compartir una postal mucho más honesta de su presente. En plena celebración de Pascuas, la actriz sorprendió con un posteo cargado de emoción que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Úrsula Corberó publicó un carrusel con 17 imágenes junto a Chino Darín y su hijo Dante, nacido el 9 de febrero. Las fotos muestran momentos cotidianos, lejos de producciones cuidadas, donde se mezclan la ternura con el cansancio propio de los primeros días.

La frase que acompañó la publicación fue tan breve como contundente: “Tanto amor no me cabe”. Con esas palabras, la actriz logró sintetizar la intensidad emocional que atraviesa desde la llegada de su bebé, dejando entrever la montaña rusa de sensaciones que implica la maternidad.

Entre las imágenes, se destacan escenas íntimas en el hogar familiar y paseos por Barcelona, ciudad en la que residen. Pero lo que más impactó fue la naturalidad con la que se mostró: lágrimas, agotamiento y también momentos de conexión profunda con su hijo.

El posteo de Úrsula Corberó no tardó en viralizarse entre sus millones de seguidores, quienes respondieron con mensajes de apoyo y empatía. Muchas mujeres celebraron la valentía de exponer una maternidad real, lejos de los estereotipos idealizados que suelen dominar las redes.

Comentarios como “Mostrando la realidad de la maternidad”, “Todas fuimos vos alguna vez” o “Ser primeriza no es fácil” reflejaron la identificación de quienes atravesaron experiencias similares. La publicación se convirtió así en un espacio colectivo de contención.

Entre las respuestas también se destacó la de Florencia Bas, madre de Chino Darín y abuela de Dante, quien escribió con emoción: “Ahh, les amo fuerte”, sumando un toque familiar a la repercusión del posteo.

Además, las imágenes dejaron ver detalles del día a día: mamaderas acumuladas, cambios constantes de ropa y pequeños outfits del bebé que enternecieron a todos. Postales simples que construyen un relato sincero de esta nueva etapa.

Sin romantizar el proceso, Úrsula Corberó eligió mostrar el detrás de escena completo: el amor absoluto, pero también las lágrimas invisibles. Y en esa honestidad, encontró una conexión genuina con su público.