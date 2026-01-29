La salida de Valentina Cervantes de MasterChef Celebrity dejó una sensación inconclusa. No fue una eliminación ni una decisión estratégica dentro del juego, sino una partida obligada que interrumpió su recorrido cuando todavía tenía hilo en el carretel. Meses después, ese capítulo tendrá un cierre, aunque no de la manera que muchos imaginaban.

Valentina Cervantes abandonó el reality en plena competencia para regresar a Inglaterra y reorganizar su vida familiar junto a sus hijos. La urgencia del viaje marcó un punto final abrupto y la dejó fuera de instancias clave del programa, incluso del repechaje, una posibilidad que nunca llegó a concretarse pese a los intentos de la producción.

Con el certamen entrando en su etapa decisiva, la historia vuelve a activarse desde otro lugar. En las últimas horas se confirmó que la esposa de Enzo Fernández aceptó la invitación para estar presente en la gala final de MasterChef Celebrity, una noche que suele reunir a todos los famosos que pasaron por el ciclo, más allá de cómo haya sido su desempeño o su salida.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Méndez, quien aseguró: “Para la final de MasterChef Celebrity, ya aseguró su presencia Valentina Cervantes”. Según trascendió, el regreso fue posible luego de que se acomodaran cuestiones familiares y logísticas vinculadas a su estadía en el exterior, lo que le permitirá viajar especialmente para esa semana.

La gala final funciona, tradicionalmente, como un cierre total de las grabaciones. Allí se cruzan balances, reencuentros y tensiones que quedaron abiertas durante la temporada. En ese contexto, la presencia de Valentina Cervantes no pasa desapercibida, sobre todo porque su salida no fue del todo armónica y dejó vínculos pendientes dentro del estudio.

Uno de los puntos que genera expectativa tiene que ver con su relación con Wanda Nara. Durante el rodaje, ambas protagonizaron momentos incómodos que nunca llegaron a resolverse al aire. La final, con todos los participantes reunidos, aparece como el escenario ideal para que esas miradas vuelvan a cruzarse, aunque sea desde el silencio.

Más allá de los posibles cruces, el regreso de Valentina Cervantes tiene un valor simbólico. No vuelve a competir ni a buscar revancha, sino a cerrar un proceso que quedó trunco. La final de MasterChef Celebrity ya tiene fecha pactada para el 23 de febrero y promete condensar emociones, balances y cuentas pendientes. Entre ellas, la de Valu, que esta vez sí podrá decir presente cuando se baje el telón.