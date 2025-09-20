Valentina Cervantes abandonó a Enzo Fernández y viajó a Argentina: qué pasó

En las últimas horas, las redes sociales fueron el escenario de una revelación inesperada. Valentina Cervantes, reconocida por compartir con frecuencia postales de su vida cotidiana, publicó un collage de imágenes que sorprendió a sus seguidores. Allí se la vio junto a Enzo Fernández, pero lo que más llamó la atención fue la frase con la que acompañó las fotos: “Te extraño”.

La publicación no pasó desapercibida. Muchos de los seguidores de Valentina Cervantes notaron que ella ya no se encontraba en Inglaterra, país donde reside con Enzo Fernández, sino en Buenos Aires. De esa manera, confirmó su regreso a la Argentina, al menos de manera temporal, lejos del futbolista campeón del mundo.

El motivo de su viaje no tardó en conocerse. Valentina Cervantes fue convocada para participar en una campaña de belleza que cuenta también con la presencia de Camila Mayan y el reconocido estilista Mauro de Brito. Una producción que la coloca en el centro de la escena local, mientras mantiene lazos con la industria internacional de la moda y el cuidado personal.

Mientras tanto, Enzo Fernández continúa instalado en Reino Unido, donde concentra todas sus energías en su carrera deportiva. El volante, figura indiscutida de la Selección Argentina, atraviesa un momento clave en el Chelsea y, a la par, suma nuevos proyectos vinculados al mundo de la moda.

De hecho, el futbolista acaba de ser anunciado como embajador de una prestigiosa marca de ropa masculina. La campaña se desarrolló en Inglaterra y lo tuvo como protagonista principal, en lo que marcó su debut como modelo profesional frente a las cámaras.

En la producción, Enzo Fernández mostró una faceta poco conocida por el público: su costado elegante y sofisticado. Con un look cuidado y una impronta distinta a la que suele mostrar dentro del campo de juego, dejó en claro que también puede destacarse fuera de las canchas.

El contraste entre ambos proyectos alimentó las especulaciones sobre la pareja. Sin embargo, todo indica que se trata de una separación temporal motivada por compromisos laborales y no por un distanciamiento sentimental. El mensaje de Valentina Cervantes en Instagram parece confirmar que el vínculo entre ellos continúa fuerte.

De esta manera, Valentina Cervantes y Enzo Fernández atraviesan un momento de crecimiento personal y profesional en paralelo. Aunque hoy la distancia los mantenga en diferentes países, los gestos públicos muestran que el afecto sigue intacto.