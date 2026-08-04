La relación entre Facundo Moyano y Eva Bargiela fue una de las más comentadas de los últimos años al unir dos mundos muy distintos: la política y el espectáculo. Lo que comenzó como una historia de amor terminó convirtiéndose en un conflicto mediático y judicial que ocupó titulares durante meses. Hoy, mientras la modelo disfruta de una nueva etapa personal junto a Gianluca Simeone, el exdiputado volvió a ser noticia por una grave denuncia que reavivó el recuerdo de su anterior vínculo sentimental.

La pareja inició su romance en 2016, luego de conocerse en un restaurante del barrio porteño de Palermo. Desde un principio intentaron mantener la relación lejos de las cámaras, aunque el interés que despertaban hizo imposible sostener el bajo perfil. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer rumores de crisis que pusieron en duda la estabilidad de la pareja.

Uno de los momentos más recordados llegó en 2017, cuando atravesaron una separación. Durante ese período, Facundo Moyano inició un breve y mediático romance con Nicole Neumann, situación que generó una fuerte repercusión en los programas de espectáculos. Viajes, apariciones públicas y versiones cruzadas instalaron un triángulo amoroso que dominó la agenda del entretenimiento.

La última relación de Facundo Moyano

Sin embargo, esa distancia fue temporal. Meses después, Eva Bargiela y Facundo Moyano decidieron darse una nueva oportunidad. La reconciliación fortaleció la relación y ambos comenzaron a proyectar un futuro juntos, dejando atrás las diferencias que habían protagonizado durante aquella primera crisis.

El punto más alto de la relación llegó en octubre de 2021, cuando contrajeron matrimonio por civil en una ceremonia íntima realizada en el Registro Civil de la calle Uruguay. Luego celebraron junto a familiares y amigos en Palermo Soho y expresaron públicamente su felicidad, convencidos de haber superado los obstáculos que habían atravesado como pareja.

Pero el final llegó de una manera inesperada. En septiembre de 2023, mientras Eva Bargiela participaba del Bailando, Facundo Moyano confirmó en una entrevista televisiva que estaban separados. La modelo aseguró posteriormente que se enteró de la ruptura viendo esas declaraciones en vivo, una situación que generó una enorme repercusión en los medios y en las redes sociales.

La última relación de Facundo Moyano

Tras la separación comenzó un extenso conflicto judicial. Las diferencias estuvieron centradas en la división de bienes y en la validez de un acuerdo prenupcial. Luego de varios intentos de mediación y desacuerdos entre ambas partes, el divorcio quedó oficialmente firmado en agosto de 2025, cerrando un proceso que se extendió durante casi dos años.

Tiempo después, Eva Bargiela reconstruyó su vida junto a Gianluca Simeone, con quien formó una familia. En una entrevista reflexionó sobre aquella experiencia y expresó: "Te quedás con el miedo de volver a sufrir o que te vuelvan a lastimar. Nunca culpé a mis decisiones. Por haberme casado y que no funcione no digo: 'No creo más en el amor'. Yo sí creo. Quizás estuve con una persona con la que no funcionó". Mientras tanto, Facundo Moyano volvió a ocupar el centro de la atención pública tras las recientes denuncias en su contra, lo que hizo que muchos recordaran el mediático final de su anterior historia de amor.