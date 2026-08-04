La situación que involucra a Candela Arizaga y Facundo Moyano continúa sumando capítulos y, en las últimas horas, apareció una voz cercana a la modelo que no pasó desapercibida. En medio de la investigación por el episodio ocurrido durante la madrugada, Victoria Arizaga, hermana de la joven, publicó un contundente mensaje en sus redes sociales que rápidamente se viralizó.

A través de una historia de Instagram, Victoria Arizaga apuntó directamente contra el exdiputado con una frase que despertó múltiples interpretaciones. "Estos son los políticos que eligen, los mismos que después hablan de los derechos de las mujeres", escribió, sin mencionar nuevos detalles sobre lo ocurrido, aunque dejando en evidencia su postura frente al caso.

El episodio se produjo durante la madrugada de este martes, cuando Candela Arizaga salió semidesnuda de la vivienda de Facundo Moyano, situación que obligó a la intervención de la Policía Federal. A partir de ese momento comenzó una investigación para esclarecer qué sucedió dentro del domicilio y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, el titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que la modelo permanece internada en el Hospital Pirovano. Allí recibe un tratamiento de desintoxicación luego de varios días de consumo de estupefacientes, según trascendió de fuentes vinculadas al caso.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Candela Arizaga habría declarado que atravesó un brote relacionado con el consumo de drogas y que esa circunstancia derivó en su reacción. Además, habría asegurado que no sufrió una agresión física por parte de Facundo Moyano, una versión que ahora es analizada por la Justicia.

Sin embargo, el fiscal Julián Pistone, de la UFLA Norte, ordenó la detención de Facundo Moyano. La decisión se tomó luego de que los investigadores advirtieran la presencia de lesiones en el cuerpo de la modelo, un elemento que consideraron suficiente para profundizar la investigación pese a sus declaraciones iniciales.

¿Qué dijo la hermana de Candela?

El periodista Mauro Szeta explicó que la causa seguirá un criterio similar al aplicado en otros antecedentes de violencia de género. "Salvando las distancias, se buscará determinar si se trata de algo similar a lo que pasó con Lourdes de Bandana, que al principio negaba todo y poco a poco se fue animando a hablar", señaló al referirse al trabajo de los investigadores.

Tras la publicación de Victoria Arizaga, numerosos usuarios en redes sociales interpretaron el mensaje como una posible referencia a situaciones anteriores que habría vivido su hermana. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial que respalde esa hipótesis y la investigación continúa en pleno desarrollo para determinar qué ocurrió realmente durante aquella madrugada.