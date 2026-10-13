Entre montañas, lagos y paisajes de ensueño, Nico Occhiato eligió San Martín de los Andes para disfrutar de unos días junto a su pareja Flor Jazmín Peña y parte de su familia. El conductor compartió una serie de fotografías en sus redes sociales que rápidamente despertaron cientos de comentarios de sus seguidores y acompañó el álbum con una frase que reflejó lo especial que fue la experiencia.

Un viaje para recordar

Lejos del ritmo diario de los estudios y las transmisiones, Nico Occhiato se mostró relajado y disfrutando de la naturaleza patagónica. En las imágenes publicadas se lo ve recorriendo distintos rincones de San Martín de los Andes, compartiendo momentos con sus seres queridos y disfrutando de la compañía de Flor.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje que no pasó desapercibido.

"Un viaje mágico y hermoso en familia que nos va a quedar en el corazón para siempre".

La frase resumió lo significativa que fue la escapada y generó una inmediata reacción entre sus seguidores, que llenaron la publicación de mensajes afectivos hacia la pareja.

La Patagonia, una de las favoritas de los famosos

No es la primera vez que figuras del espectáculo eligen la cordillera neuquina para desconectarse de la rutina. Tanto San Martín de los Andes como Villa La Angostura suelen estar entre los destinos más buscados por artistas, conductores e influencers que encuentran en la región una combinación perfecta de naturaleza, tranquilidad y privacidad.

Una publicación que conquistó a sus seguidores

Más allá de las postales de montaña, lo que más llamó la atención fue el tono íntimo de la publicación. Sin grandes producciones ni mensajes promocionales, el conductor eligió compartir recuerdos simples de un viaje familiar que, según sus propias palabras, quedará guardado para siempre.