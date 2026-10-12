El canto de los pájaros fascinó a Claudia Piñeiro en San Martín de los Andes: el vínculo con su último libro

La escritora Claudia Piñeiro aprovechó su visita a la Feria Regional del Libro de San Martín de los Andes para disfrutar de los paisajes de la región y compartir con sus seguidores una experiencia que la maravilló: escuchar pájaros en Quila Quina, rodeada de arroyos, animales, flores y las aguas del lago Lácar.

“Hoy anduve escuchando pájaros en Quila Quina, muy cerquita de San Martín de los Andes. Y de paso un arroyo, algunos animales, el Lácar y flores. Todo una belleza”, escribió la autora en una publicación en sus redes sociales.

Con esas palabras, Piñeiro puso el foco en los pequeños detalles de un entorno natural que invita a detenerse, observar y escuchar. El canto de las aves, el sonido del agua y la diversidad de la flora y la fauna fueron parte de un paseo que la escritora resumió con una expresión sencilla: “Todo una belleza”.

Una de las imágenes que subió en sus redes la reconocida escritora.

Una visita por la Feria del Libro

La presencia de Claudia Piñeiro en San Martín de los Andes se dio en el marco de su participación en la Feria del Libro de la ciudad, un encuentro que reúne a escritores, lectores y referentes del mundo cultural. Este domingo 11 de octubre presentó su novela “El cuento invisible”, en la que convierte el canto de los pájaros en una puerta hacia la amistad y los vínculos entre generaciones.

Reconocida por sus novelas y su trabajo como dramaturga y guionista, Piñeiro es una de las autoras argentinas contemporáneas con mayor proyección. Entre sus obras más conocidas se encuentran Las viudas de los jueves, Betibú y Elena sabe, títulos que llegaron a numerosos lectores y, en algunos casos, también a la pantalla.

“Hoy anduve escuchando pájaros en Quila Quina, muy cerquita de San Martín de los Andes", escribió en sus redes.

Durante su paso por la localidad cordillerana, la escritora combinó la actividad cultural con un recorrido por los paisajes patagónicos. Su publicación sobre Quila Quina mostró otra faceta de la visita: el encuentro con la naturaleza y la posibilidad de disfrutar de la tranquilidad de uno de los lugares emblemáticos de la zona.

Así, entre libros, lectores y el canto de los pájaros, la estadía de Piñeiro en San Martín de los Andes dejó también una postal de la belleza natural que distingue a la región-