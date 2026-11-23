Pablo Migliore y Marta Fort quedaron en el centro de los rumores de romance por un video que los muestra abrazados y entre risas en Tropitango, un boliche de Pacheco. Los dos habían ido el sábado 21 de noviembre con varios compañeros de MasterChef Celebrity (Telefe), pero fue un gesto del exarquero frente a quienes los filmaban lo que puso el foco en ellos.

En la grabación, la hija de Ricardo Fort aparece pegada a su compañero de las cocinas. Los dos se ríen y él la toma de la cintura. Hasta ahí, la imagen registra un abrazo en medio de una salida grupal. Lo que hizo enseguida el exfutbolista, a la vista de los presentes, fue lo que le dio otra lectura a la escena.

Pablo Migliore hizo el gesto de quitarse la alianza y arrojarla hacia el público. La distinción importa porque lo que quedó registrado fue la mímica de ese movimiento. La secuencia se viralizó en redes, donde la cercanía entre ambos y la alusión al anillo dieron pie a las especulaciones sobre un posible vínculo fuera del programa.

La referencia a la alianza tenía, además, un contexto familiar. El exarquero está casado con Natalia Brucki, mamá de sus hijos Vito y Santino. Hace poco había compartido en sus redes dos fotos con su esposa, una actual y otra de años atrás, en las que se los veía abrazados. Ella le había respondido a esa publicación con un mensaje de amor.

Marta Fort y Pablo Migliore en el Tropitango.

Por su parte, Marta Fort había confirmado hacía menos de una semana su separación del empresario uruguayo Juan Manuel Ramírez. Después de la ruptura, ya le habían preguntado en Puro Show por su relación con otro participante del certamen, Nazareno Casero. En aquella entrevista, la joven descartó que hubiera un romance con el actor.

Del encuentro en Pacheco también participaron Luck Ra, Julieta Poggio, la China Ansa, Hernán Coronel y Mike Amigorena. De toda esa salida, los segundos que circularon fueron los que compartieron Pablo Migliore y Marta Fort frente a las cámaras de los presentes. El abrazo y el gesto con la alianza explican de dónde salió la versión que los vincula. Por el momento, el supuesto romance sigue siendo una interpretación de esas imágenes.