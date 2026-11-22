En algunas de las fotos que le tomaron a Pablo Migliore, la persona detrás de la cámara es su esposa, Natalia Brucki. La mamá de Vito y Santino se dedica a la fotografía de fútbol y, junto a su socia Brenda, lleva adelante una marca de ropa para mujeres en Ramos Mejía. Mientras el exarquero participa de MasterChef Celebrity (Telefe), ella mantiene un perfil bajo, aunque este fin de semana los dos compartieron un intercambio cariñoso en redes.

Fue él quien publicó dos fotos en las que aparecen abrazados. Una muestra a la pareja tal como se la ve hoy y la otra recupera ese mismo gesto unos años atrás. “Simples cosas”, escribió el exfutbolista junto a las imágenes. Su mujer le contestó con un “Te amo”. Las postales quedaron a la vista de los seguidores de Migliore, mientras que ella conserva su cuenta de Instagram en privado.

En la biografía de ese perfil, Natalia Brucki menciona las dos actividades a las que se dedica. Una de ellas la lleva a las canchas, donde fotografía a jugadores de distintas edades. Entre los equipos que aparecen en sus publicaciones hay formaciones de Infantiles y Juveniles, además de planteles de Reserva a los que retrató durante sus encuentros.

La cobertura de partidos es una parte de su trabajo con la cámara. También arma producciones propias, en las que puede elegir a quién retratar y para las que ha contado con un modelo de la familia. Pablo Migliore posó para ella en algunas de esas sesiones. En las imágenes que tomó su esposa se lo puede ver en un papel distinto al que tuvo durante su carrera en el arco.

Su otro proyecto se llama Midwife Sport y tiene sede en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Allí trabaja con Brenda en una línea de indumentaria femenina que abarca tanto la ropa para entrenar como las prendas urbanas. La colección incorpora los colores de la temporada en opciones que también se pueden usar fuera del ámbito deportivo.

Los dos trabajos le dan un lugar propio en el mundo del deporte que comparte con Pablo Migliore. En Ramos Mejía, su compañera es Brenda. Con la cámara en la mano, en cambio, puede pasar de cubrir un partido de Inferiores a dirigir una sesión en la que el que posa es su marido.