Fito Páez y Sofía Gala volvieron a alimentar las versiones de romance con una escena que dejó poco margen para la indiferencia. El músico y la actriz compartieron un beso en público durante la presentación del disco Shine, en un encuentro íntimo que reunió a un grupo reducido de invitados.

La situación tuvo un tono espontáneo, casi como si nadie esperara que ese saludo terminara de esa manera. Fito Páez se había levantado para acercarse a Sofía Gala y, en principio, el gesto parecía quedar en una muestra cordial de afecto. Sin embargo, ella lo tomó del codo y lo acercó para besarlo en los labios.

Alrededor, la reacción fue inmediata. Entre luces tenues y el clima propio de una presentación musical, varios de los presentes celebraron el momento con entusiasmo. La escena no tardó en circular porque, más allá de la brevedad del video, dejó una imagen concreta de la cercanía que los artistas vienen mostrando desde hace tiempo.

El beso también reabrió una conversación que ya había tenido otro capítulo público. Semanas atrás, Fito Páez y Sofía Gala habían asistido juntos al homenaje a Moria Casán, un gesto que muchos interpretaron como una forma de blanquear el vínculo sin necesidad de ponerle una etiqueta formal.

Durante la transmisión de Polino Auténtico, Juan Etchegoyen le preguntó directamente a la One por esa aparición compartida: “Yo lo sentí como una confirmación del romance sin confirmarlo. Vos, que conocés como nadie a Sofi, ¿también lo viviste así?”. La consulta apuntó a ese punto intermedio entre mostrarse juntos y evitar una definición explícita.

Moria Casán no esquivó el tema y dejó una respuesta tan afectuosa como cuidadosa: “Sí, yo creo que si bien la pareja, no sé, se conocen desde hace muchos años, son divinos los dos y Fito es una persona… Yo le digo Páez, Rodolfo es un amor de persona y creo que ir a un evento así en honor a mí, si bien la pareja no quiere rótulos… mi hija no quiere rótulos y el otro a lo mejor el otro quiere rótulo, pero Sofía no…”.

Esa mirada familiar le dio otro peso al beso que ahora se volvió viral. Para Moria Casán, la presencia de ambos en aquel homenaje ya podía leerse como una clara forma de oficializar al estar juntos en un evento importante ante los ojos de todos. Con ese antecedente, Fito Páez y Sofía Gala dejaron una postal pública que terminó hablando más que cualquier definición.