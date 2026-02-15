En el Día de los Enamorados, Maxi López volvió a apostar al amor y sorprendió a Daniela Christiansson con un posteo cargado de nostalgia. El exfutbolista eligió su cuenta de Instagram para compartir un carrusel de fotos que recorre los 12 años de relación, pero lo que realmente conmovió a sus seguidores fueron las imágenes inéditas de los primeros tiempos juntos.

“Feliz día de los enamorados, mi por siempre”, escribió Maxi López, acompañando las postales que muestran el crecimiento de la pareja a lo largo de más de una década. Entre las fotos se destacan retratos íntimos de sus comienzos, cuando la historia entre el exjugador y la modelo recién daba sus primeros pasos, lejos del ruido mediático que los rodearía después.

El álbum también incluyó momentos familiares muy especiales. Aparecen Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que Maxi López tuvo con Wanda Nara, cuando eran apenas unos niños. Además, sumó imágenes de Elle, la primera hija con Daniela Christiansson, en sus primeros meses de vida, y una tierna postal de Lando, el bebé nacido el 31 de diciembre, cuyo rostro intentó cubrir con un corazón.

La respuesta no tardó en llegar. “12 years, ¡amor de mi vida!”, comentó Daniela Christiansson, reafirmando el vínculo que los une. Los seguidores celebraron el gesto con mensajes como “El álbum que todos queríamos ver” y “El último romántico”, destacando la solidez de la familia que construyeron.

En paralelo, Maxi López atraviesa un presente mediático intenso tras su paso por MasterChef Celebrity, donde no solo mostró talento en la cocina, sino que también protagonizó divertidos cruces con Wanda Nara. Esa química despertó rumores y alimentó expectativas en torno a la serie Triángulo Amoroso de Telefe, que ambos encabezarán.

Sin embargo, tanto Maxi López como Wanda Nara dejaron en claro que mantienen un vínculo cordial exclusivamente por sus hijos. Tras años de conflictos públicos, hoy priorizan la armonía familiar, algo que el propio exfutbolista remarcó en distintas entrevistas.

En medio de elogios y críticas, especialmente tras su regreso a la Argentina poco después del nacimiento de Lando, Maxi López defendió su postura con firmeza: “Los sacrificios que hago son para mis hijos”. Con las imágenes inéditas junto a Daniela Christiansson, dejó en claro que, más allá de la polémica, su historia de amor sigue intacta.