Las presuntas visitas a la casa de Roberto García Moritán volvieron a alimentar las versiones sobre un romance con Virginia Gallardo. En Intrusos hablaron de encuentros privados y de un vínculo que llevaría varios meses, aunque ninguno de los dos protagonistas confirmó públicamente que estén en pareja.

Marcela Tauro puso un plazo a la historia comentada en el estudio: “Hace como tres meses que están”. Su afirmación dio una fecha aproximada al supuesto acercamiento, que ya había sido mencionado antes. Por ahora, el dato proviene del programa: ninguno de los señalados habló para corroborarlo.

Paula Varela sostuvo que Virginia Gallardo y Roberto García Moritán prefieren mantener en reserva lo que ocurriría entre ellos. Al explicar por qué, afirmó: “Ellos lo desmienten porque políticamente y mediáticamente es fuerte, pero es verdad”. Esa interpretación pertenece a la panelista; no hay una explicación pública de los protagonistas sobre los motivos por los que negarían la relación.

Dónde se verían Virginia Gallardo y Roberto García Moritán

El dato más concreto que aportó Varela estuvo relacionado con el lugar de los encuentros. “Sé que se ven, que ella va a la casa de él. Todavía no tienen planes familiares, pero los amigos personales de cada uno lo saben”, aseguró. Según su relato, el círculo cercano estaría al tanto, mientras que el supuesto vínculo se mantendría fuera de las apariciones públicas de ambos.

En el estudio discutieron cuál de los dos preferiría evitar la exposición. Rodrigo Lussich apuntó al empresario: “Si lo niegan es porque él quiere porque es un nariz parada que se auto percibe algo que no es, siente que le baja el precio”. Se trató de una opinión del conductor, sin confirmación de Moritán.

Varela planteó una explicación distinta y puso el foco en Virginia Gallardo: “Para mí es Virginia la que no quiere blanquear porque es muy perfil bajo, muy escondedora”. Las interpretaciones enfrentadas mostraron que, incluso entre quienes sostienen la versión del romance, no hay acuerdo sobre por qué seguiría en secreto. Gallardo tampoco dio una explicación pública sobre esas especulaciones.

Roberto García Moritán y Gallardo quedan así vinculados por lo que se contó en Intrusos, especialmente la duración atribuida al romance y las supuestas visitas a su casa. Esos detalles no equivalen a una confirmación de la pareja. Mientras ninguno de los dos se pronuncie sobre el tema, la relación seguirá siendo una versión televisiva.