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Rumor explosivo

Virginia Gallardo rompió el silencio y habló de su romance con Roberto García Moritán

La modelo aclaró su situación sentimental tras una fuerte ola de versiones que generaron revuelo.

Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 19:13
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Virginia Gallardo aclaró si está con Moritán

El nombre de Virginia Gallardo volvió a instalarse con fuerza en el mundo del espectáculo luego de que surgieran rumores de un supuesto romance con Roberto García Moritán. La versión creció rápidamente y puso a ambos en el centro de la escena mediática.

Todo comenzó a partir de la información que brindó Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, donde deslizó que entre el ex de Carolina Pampita Ardohain y la modelo correntina habría algo más que simples interacciones en redes sociales.

“Voy a tirar un dato como algo que puede estar gestándose”, lanzó la periodista, generando expectativa. Luego sumó detalles que alimentaron la versión: “Él le comenta todo, le pone like”, dando a entender que el vínculo virtual podría esconder un interés más profundo.

Más adelante, Iglesias fue aún más picante al referirse a Virginia Gallardo sin nombrarla en un primer momento: “No es una famosa medio pelo, a ella le serviría una relación con él porque la cambiaría de estatus”. Finalmente, confirmó los nombres y el rumor explotó en los medios.

La repercusión no tardó en llegar y uno de los que se metió en la polémica fue Pablo Duggan, quien desde sus redes escribió sin vueltas: “Virginia salí de ahí”. Su comentario no pasó desapercibido y generó aún más ruido.

Lejos de quedarse callado, Roberto García Moritán respondió con dureza: “Nunca fuiste más que un chimentero y un operador de 4ta, Pablito”. Pero lo que más llamó la atención fue su frase final: “¿No te gusta la pareja? Contame…”, dejando abierta la puerta a la especulación.

En medio de este escenario, fue la propia Virginia Gallardo quien decidió hablar y cortar de raíz con todas las versiones. La encargada de difundir su palabra fue Paula Varela, quien compartió el mensaje que recibió de la modelo.

“Hablé con Virginia Gallardo y me dice: ‘estoy sola solísima, no es cierto lo de Moritán’”, reveló la periodista, desactivando así los rumores. De esta manera, la modelo dejó en claro su presente sentimental y bajó el tono a una historia que ya había tomado gran dimensión.

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