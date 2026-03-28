El nombre de Virginia Gallardo volvió a instalarse con fuerza en el mundo del espectáculo luego de que surgieran rumores de un supuesto romance con Roberto García Moritán. La versión creció rápidamente y puso a ambos en el centro de la escena mediática.

Todo comenzó a partir de la información que brindó Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, donde deslizó que entre el ex de Carolina Pampita Ardohain y la modelo correntina habría algo más que simples interacciones en redes sociales.

“Voy a tirar un dato como algo que puede estar gestándose”, lanzó la periodista, generando expectativa. Luego sumó detalles que alimentaron la versión: “Él le comenta todo, le pone like”, dando a entender que el vínculo virtual podría esconder un interés más profundo.

Más adelante, Iglesias fue aún más picante al referirse a Virginia Gallardo sin nombrarla en un primer momento: “No es una famosa medio pelo, a ella le serviría una relación con él porque la cambiaría de estatus”. Finalmente, confirmó los nombres y el rumor explotó en los medios.

La repercusión no tardó en llegar y uno de los que se metió en la polémica fue Pablo Duggan, quien desde sus redes escribió sin vueltas: “Virginia salí de ahí”. Su comentario no pasó desapercibido y generó aún más ruido.

Lejos de quedarse callado, Roberto García Moritán respondió con dureza: “Nunca fuiste más que un chimentero y un operador de 4ta, Pablito”. Pero lo que más llamó la atención fue su frase final: “¿No te gusta la pareja? Contame…”, dejando abierta la puerta a la especulación.

En medio de este escenario, fue la propia Virginia Gallardo quien decidió hablar y cortar de raíz con todas las versiones. La encargada de difundir su palabra fue Paula Varela, quien compartió el mensaje que recibió de la modelo.

“Hablé con Virginia Gallardo y me dice: ‘estoy sola solísima, no es cierto lo de Moritán’”, reveló la periodista, desactivando así los rumores. De esta manera, la modelo dejó en claro su presente sentimental y bajó el tono a una historia que ya había tomado gran dimensión.