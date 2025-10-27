Virginia Gallardo diputada nacional: cómo les fue al Turco García y Fernando Burlando

Las elecciones legislativas celebradas ayer domingo dejaron, además de resultados políticos, una fuerte cuota de interés mediático. Varias figuras del espectáculo se midieron en las urnas y los números confirmaron destinos muy distintos. Virginia Gallardo consiguió su ingreso al Congreso, mientras que Claudio “El Turco” García y Fernando Burlando no alcanzaron los votos necesarios para obtener una banca.

La modelo y conductora correntina fue electa diputada nacional por La Libertad Avanza, encabezando la lista de su provincia natal. Con el 99,6 % de las mesas escrutadas, su espacio alcanzó el 32,68 % de los votos y se posicionó como segunda fuerza detrás de Vamos Corrientes, que obtuvo el 33,91 %. En tercer lugar quedó Fuerza Patria, con 28,32 %, por lo que cada uno de estos tres frentes tendrá representación en la Cámara Baja.

Virginia Gallardo, que comenzó su carrera en la televisión como bailarina y ganó popularidad por su paso por Bailando por un Sueño y por su relación con Ricardo Fort, celebró el resultado rodeada de su equipo en la capital correntina. “Vamos de a poco sumando un granito de arena. La gente entiende de a poco que este es el camino. Tenemos el futuro de una Argentina próspera a la vuelta de la esquina”, declaró la ahora diputada electa entre aplausos y cámaras.

Distinta fue la suerte del Turco García, quien intentó llegar al Congreso representando a la Ciudad de Buenos Aires. El exfutbolista de Racing y de paso por realities como el Hotel de los Famosos y Masterchef, encabezó la lista del Partido Integrar, pero apenas logró 7.823 votos. Su espacio se ubicó en el décimo lugar del distrito y quedó sin representación legislativa.

Otro de los nombres que dio que hablar fue el del abogado Fernando Burlando, reconocido por su rol en causas mediáticas, su cercanía con el ambiente artístico y su romance con Barby Franco. En la provincia de Buenos Aires, encabezó la boleta de Propuesta Federal para el Cambio, que obtuvo 2,79 % de los sufragios y finalizó cuarta en el distrito más grande del país. Si bien no consiguió una banca, su desempeño superó al de Provincias Unidas, el espacio conducido por Florencio Randazzo.

De esta manera, el mapa político que dejaron las urnas confirmó que Virginia Gallardo será la única nueva figura del mundo del espectáculo en ocupar una banca nacional. Mientras se prepara para asumir el 10 de diciembre, el Turco García y Fernando Burlando seguirán vinculados a sus proyectos mediáticos, aunque ninguno descarta volver a probar suerte en la arena política.