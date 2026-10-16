La última vez que U2 visitó la Argentina fue en octubre de 2017, cuando la banda irlandesa llegó al país con The Joshua Tree Tour, una gira especial para celebrar los 30 años de uno de los álbumes más importantes de su carrera. Fueron dos noches en el Estadio Único de La Plata, el 10 y el 11 de octubre, que quedaron como el último encuentro del grupo con sus fans argentinos hasta el momento.

Desde entonces, pasaron nueve años sin que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. volvieran a presentarse en escenarios argentinos. Por eso, el anuncio de sus regreso a la Argentina de este jueves despierta la expectativa de un público que ya disfrutó de cuatro visitas de la banda, con recitales multitudinarios, invitados locales y homenajes a grandes referentes de la música nacional.

U2 en la Argentina 2017: dos noches para celebrar The Joshua Tree

La última visita de U2 tuvo como protagonista a The Joshua Tree, el álbum publicado en 1987 que consolidó a la banda como uno de los grandes nombres del rock mundial. Para celebrar sus tres décadas, el grupo organizó una gira internacional en la que interpretó el disco como pieza central del espectáculo.

Sin embargo, los recitales no arrancaban directamente con las canciones del álbum. Antes de meterse de lleno en ese repertorio, U2 repasaba algunos de sus clásicos, entre ellos Sunday Bloody Sunday, Pride (In the Name of Love) y New Year's Day.

La propuesta combinó la celebración de un disco histórico con un recorrido por distintas etapas de la carrera del grupo. Para los seguidores argentinos, aquellas dos fechas en La Plata terminaron convirtiéndose en una despedida mucho más larga de lo que cualquiera podía imaginar.

León Gieco, invitado especial, subió al escenario junto a Bono para homenajear a Gustavo Cerati - Foto: Archivo

U2 en La Plata 2011: León Gieco y el homenaje a Gustavo Cerati

Antes de regresar en 2017, U2 había visitado el país en marzo y abril de 2011, con su espectacular gira U2 360° Tour. La banda ofreció tres conciertos en el Estadio Único de La Plata, los días 30 de marzo, 2 y 3 de abril.

Aquellos shows dejaron dos momentos especialmente recordados. El primero fue la participación de León Gieco, invitado a interpretar junto a Bono y los músicos irlandeses su clásico Sólo le pido a Dios, una canción que trascendió generaciones y fronteras.

El segundo tuvo como protagonista a Gustavo Cerati. Mientras el músico argentino permanecía internado tras sufrir un accidente cerebrovascular en Caracas en mayo de 2010, Bono pidió una oración por su recuperación y luego interpretó Moment of Surrender, en uno de los pasajes más emotivos de la presentación.

El repertorio también incluyó canciones como Even Better Than the Real Thing, I Will Follow, Magnificent, Mysterious Ways y Until the End of the World.

La visita de 2011 confirmó, además, el vínculo que Bono había construido con el público argentino: durante los recitales, el cantante solía combinar la potencia de los grandes clásicos de U2 con referencias a figuras y canciones que forman parte de la identidad cultural del país.

The Edge y Bono, en uno de sus shows en la Argentina - Foto: Archivo

U2 en River en 2006: el fenómeno de Vertigo

La visita anterior había sido en febrero y marzo de 2006, cuando U2 llegó a la Argentina con el Vertigo Tour, la gira que acompañó el lanzamiento de How to Dismantle an Atomic Bomb.

El grupo se presentó el 1 y el 2 de marzo en el estadio de River Plate, con Franz Ferdinand como banda invitada. La agrupación escocesa atravesaba entonces uno de sus mejores momentos de popularidad internacional, impulsada por canciones como Take Me Out.

El despliegue escénico estuvo a la altura de la convocatoria. El escenario tenía unos 25 metros de largo por 60 de profundidad, mientras que una pantalla de nueve metros de alto, compuesta por aproximadamente 12.000 luces LED, formaba parte de una puesta tecnológica que sorprendía al público de la época.

Además de los recitales, aquella visita dejó otro recuerdo: Bono mencionó a Diego Maradona, una de las grandes figuras argentinas con reconocimiento mundial. Las referencias del cantante a ídolos del país contribuyeron a reforzar la conexión con un público que siempre recibió a la banda con entusiasmo.

La primera visita de U2 a la Argentina y el vínculo con el público

La historia de U2 con la Argentina comenzó antes de aquellas grandes producciones de estadios que marcaron sus visitas posteriores. Con el paso de los años, el grupo construyó una relación especial con el público local, que encontró en sus canciones una combinación de rock, emoción y compromiso con distintas causas.

En sus distintas presentaciones, Bono también hizo referencias a Diego Maradona y a las Madres de Plaza de Mayo, como parte de sus habituales guiños al público de cada país. Esas menciones se sumaron a los momentos musicales que quedaron en la memoria de los asistentes y que todavía aparecen en los recuerdos de quienes estuvieron presentes.