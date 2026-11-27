La condena en primera instancia contra Wanda Nara en el juicio laboral que le inició Lucía Oliver, su exsecretaria privada y asistente personal, suma $17.629.681 entre el capital y los honorarios. A esa cuenta todavía hay que agregarle los intereses sobre el monto reconocido a la trabajadora, según la sentencia que el periodista Pepe Ochoa consultó y dio a conocer en Bondi Live.

De ese total, $11.200.583 corresponden a Oliver. Según los fragmentos del fallo que leyó Ochoa, el tribunal intimó a la conductora a depositar judicialmente ese capital más los intereses dentro de los cinco días de notificada la sentencia. Oliver había recurrido a un abogado después de reclamar haberes impagos sin obtener respuesta. Su demanda también incluyó el despido sin causa y la falta de registración del vínculo laboral.

La asistente empezó a trabajar para Wanda Nara en marzo de 2023. Sus tareas se interrumpieron en septiembre de ese año y se reanudaron en noviembre de 2024. Buena parte de su trabajo consistía en organizar la rutina de la familia. Coordinaba al personal de cocina y limpieza, pedía turnos médicos y se ocupaba de las actividades escolares y extracurriculares de los hijos de la empresaria.

Cuando la conductora se ausentaba, Oliver también quedaba a cargo de los chicos. A esas responsabilidades se sumaban la organización de viajes y eventos, las gestiones vinculadas con propiedades y las colaboraciones comerciales. En su presentación, la trabajadora sostuvo que su jornada habitual iba de las 7 a las 23, de lunes a viernes, y que en numerosas ocasiones trabajó también los fines de semana.

El fallo dio por acreditado que la relación laboral no estaba registrada. Según expuso Oliver, tenía que emitir facturas para cobrar una remuneración mensual de $1.500.000. La exasistente denunció que en febrero de 2025 ese pago bajó a $1.000.000 por decisión de la empresaria.

Cómo se llega a la cifra cercana a los $18 millones

Además del capital a favor de Oliver, la sentencia fijó dos sumas por honorarios de abogados, una de $3.090.668 y otra de $2.207.620. A los peritos que intervinieron en las áreas contable e informática les corresponden otros $1.130.810. Así, los honorarios representan $6.429.098 del total. Según adelantó Ochoa, la defensa de Wanda Nara tiene decidido apelar para intentar reducir el monto fijado en primera instancia.