Cuando Wanda Nara enfrenta un conflicto, lo hace con nombre, apellido y sin medias tintas. Y esta vez no fue la excepción. En medio de una nueva disputa que involucra a una ex secretaria que la denunció tras su salida laboral, la mediática decidió romper el silencio y explicar por qué tomó la drástica decisión de despedirla. Su respuesta llegó después de horas de especulación y terminó encendiendo aún más el escándalo.

El conflicto tomó estado público luego de que en A La Tarde mostraran documentación, chats y fragmentos de la presentación judicial iniciada por la joven que trabajó como asistente personal de Wanda Nara. En esos mensajes, se veía un intercambio tenso sobre dinero y reclamos laborales, lo que derivó en una ola de comentarios sobre las condiciones de trabajo dentro del entorno de la empresaria.

La primera pista del enojo de Wanda quedó expuesta en uno de los chats filtrados. Allí se leía su justificación ante un pedido económico de la empleada: “No me da por lo que yo facturo para pagarte 1.5 millón en mano". La frase corrió rápido en redes y puso el foco en la relación laboral previa entre ambas. Sin embargo, la empresaria evitó hablar hasta tener su versión bien pulida.

Finalmente, la respuesta llegó y eligió un canal claro: un mensaje privado a Yanina Latorre, quien lo leyó al aire. Desde allí, Wanda Nara fue categórica. “Mis empleados están todos en blanco, de eso se ocupa mi contador", aseguró, intentando despejar cualquier sospecha sobre irregularidades. Y siguió con otro dato que buscó respaldar su postura: "La empleada doméstica perdió el juicio y lo está pagando. Luli lo manejó mi abogado, la liquidación es la que dijo siempre mi contador".

Pero el punto central —y el que sostiene el título— llegó después. Con una frase que no admitió dobles interpretaciones, Wanda explicó por qué decidió terminar el vínculo laboral. "La eché porque se dedicaba a otras cosas que no me gustaron", lanzó, sin detallar cuáles fueron esas conductas pero dejando claro que la decisión, para ella, fue inevitable.

Lejos de bajar el tono, redobló la apuesta y apuntó contra la intención mediática que, según dice, percibe detrás de la denuncia. "Tengo un equipo muy grande y ella pensara que esto le dará fama. que es lo que buscaba", escribió. La frase siguiente, incluso más filosa, dejó ver que esto recién empieza: "Se le viene algo muy grande, lo lamento. Es gente malagradecida no se hace eso donde te dieron trabajo y un sueldo como dice la ley y mas. Cada uno sabrá, yo soy impecable y mi contador más".

La disputa, por ahora, no tiene cierre claro. Lo único seguro es que Wanda Nara puso su versión sobre la mesa y dejó abierto el capítulo judicial que seguirá en paralelo. Y, como suele ocurrir con cada uno de sus escándalos, el tema promete sumar nuevos episodios.