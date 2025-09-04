Ximena Capristo expuso por qué está peleada a muerte con Eliana Guercio: “Le robó…”

La relación entre dos de las figuras más mediáticas de la farándula argentina, Ximena Capristo y Eliana Guercio, ha estado marcada por tensiones desde hace más de dos décadas. Aunque muchas veces se pensó que la rivalidad tenía que ver con egos artísticos o competencias profesionales, la verdadera razón del distanciamiento recién salió a la luz en los últimos días.

Ximena Capristo sorprendió al revelar que su enemistad con Eliana Guercio no se originó por un enfrentamiento personal directo, sino por la lealtad hacia alguien muy cercano a ella. Según contó en una entrevista, todo comenzó en 2004, cuando descubrió que su entonces amiga había traicionado a otra persona del medio.

La panelista de SQP confesó que la raíz de la pelea estuvo vinculada a un romance incipiente que mantenía Silvina Luna. Aunque todavía no había títulos ni formalidad, la relación estaba en camino, hasta que apareció Guercio en escena y besó al hombre en cuestión. Ese gesto, considerado por Ximena Capristo como una “jugada sucia”, fue lo que rompió el vínculo de confianza.

“Ella era mi amiga, pero le hizo una mala jugada a alguien que yo quería mucho. Para mí eso fue imperdonable”, expresó Ximena Capristo, sin dar nombres al principio. Más tarde, con la intervención de otras panelistas, reconoció que la persona afectada era nada menos que Luna. “Silvina siempre fue más buena que yo, ella perdonó. Yo no”, admitió.

Además de este episodio, Ximena Capristo recordó otras fuertes peleas mediáticas que protagonizó con Eliana Guercio en el pasado. Una de las más recordadas fue el escándalo en Intrusos, cuando Eliana llegó a abofetear a Marcelo Polino tras una acusación. En ese contexto, Ximena relató que también recibió insultos discriminatorios de parte de su excompañera, quien la agredió con un comentario xenofóbico.

Con el paso de los años, las tensiones se fueron calmando, aunque nunca lograron recomponer del todo su amistad. Ximena Capristo reconoció que, cuando falleció Silvina Luna, Eliana Guercio tuvo un gesto de empatía y se comunicó con ella para darle apoyo en ese momento de dolor. “Me mandó un mensaje muy sentido y yo lo valoré”, contó.

Pese a ese acercamiento, la herida nunca terminó de cerrarse. Sin embargo, Ximena Capristo también admitió que en la actualidad las cosas son diferentes y que incluso han tenido algunos encuentros cordiales, como en la cancha de Boca. Aun así, su relato dejó en claro que la historia entre ambas sigue cargada de recuerdos amargos.

Lo cierto es que este cruce de versiones revive un capítulo retro de la farándula argentina, donde las viejas disputas aún resuenan y los secretos del pasado vuelven a instalarse en el presente mediático.