La interna entre Zulemita Menem y Carlos Nair Menem sumó un capítulo de máxima tensión con un movimiento judicial que volvió a dejar al descubierto el nivel de ruptura entre ambos. Esta vez, el conflicto no quedó en una pelea familiar ni en un cruce mediático: el nombre de Carlos Nair quedó otra vez atado a una posible intervención de la Justicia a partir de una presentación impulsada por su hermana.

La información se conoció en A la tarde, donde Karina Mazzocco dio los primeros detalles de la denuncia y del pedido formal. En ese contexto, la conductora explicó: “Zulemita ha pedido la detención de su hermano, por ser reincidente de robo”.

Después, en el mismo programa de América, Karina Mazzocco amplió el trasfondo de esa decisión y vinculó el pedido con una denuncia reciente que volvió a comprometer a Carlos Nair . “Esto se da porque la última pareja de Carlitos hizo una denuncia por violencia de género y robo, hace instantes la ex fue a ratificar. Por eso, Zulemita aprovechó la situación para solicitar la detención”, señaló al aire, al reconstruir cómo se había activado este nuevo paso judicial.

Ese dato fue el que le dio otro peso al caso, porque ya no se trataba solo de una vieja pelea entre hermanos ni de una acusación aislada dentro del clan Menem. La ratificación de esa denuncia por parte de la expareja de Carlos Nair apareció como el elemento que terminó de empujar el pedido de Zulemita Menem, en un escenario donde además ya existían antecedentes de enfrentamientos legales entre ambos.

Mientras el programa avanzaba con la información, Luis Ventura aportó una novedad que tensó todavía más la escena. Con Carlos Nair Menem conectado en un móvil, el periodista afirmó: “El fiscal ordenó que vayan a buscar a Carlos Nair Menem”.

Frente a esa situación, el hijo del expresidente Carlos Menem respondió en vivo y negó de plano las acusaciones. “Por qué voy a estar asustado si no hice nada. Es todo mentira”, lanzó, intentando desactivar el cuadro que se estaba describiendo al aire.

Este nuevo episodio no aparece aislado dentro de la historia entre Zulemita Menem y Carlos Nair Menem. La tensión entre ambos ya había escalado antes en tribunales, con medidas que habían marcado una distancia cada vez más profunda. Ahora, la denuncia reciente de una expareja, sumada a la presentación de Zulemita, reabrió un frente delicado que vuelve a mostrar hasta qué punto la pelea dentro del clan sigue lejos de encontrar un límite.