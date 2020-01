El Jesús homosexual fue censurado en Brasil

Un juez de Río de Janeiro, sensible a los reclamos de las comunidades religiosas, ordenó a Netflix a levantar de su catálogo el especial de Navidad del premiado grupo de humor brasileño “Porta dos Fundos”, en el que se presenta a Jesucristo como un homosexual. Aclaró que se trata de una suspensión y no una censura definitiva, hasta que se juzguen los méritos del asunto.



Según informó la agencia de noticias Efe en base a reportes judiciales, la decisión fue tomada por el juez Benedicto Abicair, titular de la Sexta Sala Civil de Río de Janeiro, quien argumentó que prefirió “recurrir a la cautela” para “calmar los ánimos”, en particular de las comunidades evangélicas que mayor oposición habían manifestado al programa.



Abicair accedió a la demanda presentada por la Asociación de Fe y Cultura del Centro Don Bosco, y afirmó que era lo indicado “no sólo para la comunidad cristiana, sino para la sociedad brasileña, mayoritariamente cristiana”.



El especial que inició la polémica es “La primera tentación de Cristo”, un programa de 46 minutos de duración presentado el mes pasado en el que Jesús cumple 30 años y lleva a su novio al festejo con la “Sagrada Familia”.



El hecho más grave desde que se incluyera el programa en la grilla de Netflix fue el ataque con bombas molotov contra la productora del grupo “Porta dos Fundos” en Río, que causó daños materiales en la entrada y recepción del edificio.



Pero además, despertó numerosas críticas de grupos evangélicos e incluso de la familia del presidente brasileño Jair Bolsonaro.