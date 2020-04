Hoy arranca la lluvia de estrellas

Esta noche comienza la "temporada" de lluvia de estrellas conocida como Las Líridas, y la podremos disfrutar hasta fines de este mes.

Esta famosa lluvia de estrellas se podrá observar a partir de esta noche en todo el mundo, aunque se espera que mañana 22 de Abril se de la más importante con un promedio de 10 a 20 meteoros por hora. Este evento cósmico ocurre todos los años cuando la Tierra pasa a través de una corriente de restos del cometa Thatcher haciendo que sus pequeños restos golpeen nuestra atmósfera.

La NASA informó a la National Geographic, que algunas partes de este cuerpo celeste, no son más grandes que un grano de arena y se estrellarán contra nuestra atmósfera a 49 kilómetros por segundo lo que equivale a 177.028 kilómetros por hora. Esta velocidad infernal con la que colisionan contra la atmósfera terrestre, hace que todos los fragmentos del Thatcher se desintegren en bellos rayos de luz inofensivos. De todos modos, pueden haber también algunas pocas partículas más grandes conocidas como bólidos de fuego que seguramente brindarán un espectáculo único. En todos los casos, cada parte del cometa que llegue a nosotros se desintegrará indefectiblemente.

Para disfrutar de este espectáculo, no hacen falta binoculares o telescopios; con recostarse a ver el cielo va a ser suficiente. A esto hay que agregarle dos muy buenas noticias; primero, que en este año coincidirá con la luna menguante, esto significa que su resplandor no será tan intenso y permitirá que se puedan observar más estrellas fugaces; y la otra excelente noticia, es que con la baja polución con motivo del cese de la actividad industrial por el COVID19, los cielos estarán mucho más despejados. La NASA recomienda alejarse de las fuentes de luz para apreciar mejor el espectáculo y aclara que el evento se puede disfrutar sin ninguna protección ocular ya que no dañan al ojo humano en lo más mínimo.

