"No vuelvas a casa, te van a matar por ser gay"

Hargeisa es una ciudad en el noroeste de Somalia, capital de la declarada República de Somalilandia, formada en 1991. En aquel territorio, como en muchos otros del planeta, la homosexualidad es ilegal: podés ser castigado con ir a la cárcel y hasta acusado con pena de muerte. Asad (nombre cambiado para proteger la identidad de las fuentes) es un joven de 21 años que lo sufrió en carne propia desde muy chico, que sintió constantemente el hostigamiento del entorno. Y su familia, el lugar donde más necesitaba refugiarse, era su enemigo más cruel y oscuro.

Según se dio a conocer la historia en la BBC, durante años, la familia de Asad trató de hacer que el joven se pareciera más a los otros niños, que fuera más duro y más "masculino". Incluso, lo enviaron a un centro de rehabilitación para que le sacaran un supuesto espíritu femenino, allí lo violaron y le suministraron drogas alucinógenas.

"La primera vez que me di cuenta de que había algo confuso sobre mi sexualidad, sobre mi deseo, sobre los géneros que me gustan y los que no me gustan fue cuando tenía 4 o 5 años"