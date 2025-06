La polémica reacción de Yuyito González para no cruzarse con Fátima Florez en un evento

En medio de los rumores que indican que Fátima Florez y Javier Milei retomaron su romance, se produjo un tenso reencuentro entre la imitadora y Yuyito González. Al enterarse de que estaban compartiendo el mismo lugar, la conductora tomó una decisión tajante que sorprendió a todos.

En lo que fueron los desfiles promocionados por una marca de cosmética capilar en el Hilton, Yuyito González apareció muy serena con el deseo de ver participar a su hijo Stefano. Sin embargo, la jornada tomó un rumbo dramático cuando se percató de que en ese mismo lugar se encontraba Fátima Florez.

Lejos de disimular e intentar pasar desapercibida para no generar un escándalo, la conductora de Empezar el Día no lo dudó un segundo, ya que tomó sus cosas y se marchó sin importarle lo que iban a decir de este momento en el que dejó en claro que tienen una pésima relación.

Para colmo, en un mano a mano con Luis Ventura, Fátima Florez destrozó a la ex del presidente: “No nos conocemos, nunca nos hemos cruzado. Sé que me estuvo nombrando mucho estos días, que se acordó hasta de mi madre, de mi familia. No se estuvo refiriendo en los mejores términos, pero de cualquier manera yo no tengo nada para decir”.

En lo que respecta al encuentro que no se terminó dando, se sorprendió por cómo actuó Yuyito González: “No sabía nada de eso. No sé qué problema le puedo causar yo a esta mujer; al contrario, la que se portó mal conmigo fue esta señora. Pero ya pasó y esto queda en el pasado”.

"¿Vos crees que hubo una insinuación de ella con él mientras estaba con vos?", le consultó el conductor muy picante. A lo que la imitadora respondió: “Yo te voy a decir algo, a mí me parece que esta señora lo tocaba más cuando era novio mío que cuando era su novio. Es lo que siento”.

Y cerró: “Soy la mujer más buena que hay porque otra en mi lugar hubiese hecho un escándalo. Hay que tener códigos. Una mujer que se precia de bien no es de buen gusto venir y andar toqueteándote la pierna, la entrepierna... Y más si sabes que el entrevistado está en pareja, es como ir a mojar el asado. En ese momento no lo vi porque no soy celosa y no ando mirando el celular, pero después la gente empezó a decirme 'che, fíjate'... Pero ya está, ya pasó".