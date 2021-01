Bloquean Tik Tok por la muerte de una nena de 10 años

El órgano italiano encargado de la protección de datos personales ordenó bloquear hasta el 15 de febrero el funcionamiento de la red social Tik Tok en los casos en que no pueda ser demostrada "con seguridad" la edad de los usuarios, tras la muerte de una niña de 10 años durante un desafío propuesto por la firma que es investigada por como "instigación al suicidio".



"El garante para la protección de los datos personales dispuso en relación a Tik Tok el bloqueo inmediato del uso de los datos de los usuarios para los que no sea demostrada con seguridad la edad anagráfica", afirmó anoche en un comunicado el organismo compuesto por miembros del Parlamento que se encarga de la protección de los datos online en Italia.



La decisión del organismo oficial se da un día después de que una niña italiana de 10 años muriera asfixiada en la ciudad de italiana del sur de Palermo, región de Sicilia, mientras realizaba un desafío viral propuesto por la red social TikTok.



Tras la muerte de la niña, la fiscalía de Palermo investiga una supuesta "instigación al suicidio" como causa del fallecimiento.



El juego del que participó la niña que falleció se llama "Blackout challenge" y consiste en que los niños bloqueen la respiración hasta desmayarse y "así experimentan fuertes sensaciones", lo que provoca accidentes cada año, algunos fatales.



Ya en diciembre, el organismo regulador de los datos personales había acusado a Tik Tok de una serie de violaciones como la falta de atención a la protección de menores; la facilidad con la que es posible eludir la prohibición, prevista por la misma plataforma, de registrarse para menores de 13 años; la poca transparencia y claridad en la información que se brinda a los usuarios; y el uso de configuraciones predeterminadas que no respetan la privacidad, informó hoy el organismo.



Antonella, quien participó del llamado "desafío del apagón", se puso un cinturón en el cuello con el objetivo de quedarse sin respirar el mayor tiempo posible, mientras grababa la escena con su móvil, en el baño de su casa familiar, informó la prensa italiana.



La hermana de la niña, de 5 años, descubrió el cuerpo inconsciente y sus padres la llevaron al Hospital Infantil de la localidad de Palermo, pero no logró sobrevivir.