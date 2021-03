Renuncia sorpresiva conmueve al gobierno español

El líder del partido de izquierda Podemos, Pablo Iglesias, anunció hoy sorpresivamente que dejará su cargo de vicepresidente en el gobierno de España, donde la tensión con los socialistas se fue acentuando, para aspirar a la presidencia regional de Madrid en las próximas elecciones del 4 de mayo, una decisión que causó conmoción política en todo el país.



"Voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid", actualmente controlada por la derecha, afirmó Iglesias en un video en sus redes sociales.



"Lo he estado meditando mucho; he decidido que si los inscriptos quieren, voy a presentarme a las primarias para ser candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid", indicó Iglesias, quien sostuvo que "un militante debe estar ahí donde es más útil".



"Tened por seguro que voy a poner toda mi experiencia, todo mi corazón y la fuerza de mi organización para construir una candidatura fuerte y amplia de izquierdas", prometió.



El dirigente, de 42 años, ocupaba la vicepresidencia de Derechos Sociales desde enero de 2020 cuando Podemos entró al Ejecutivo como socio menor del partido socialista PSOE del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Iglesias dijo que transmitió a Sánchez su "decisión de dejar el puesto en el Gobierno cuando comience la campaña".



En Francia, donde celebró una cumbre bilateral con el mandatario Emmanuel Macron, Sánchez le deseó "suerte en su nueva andadura política" y reconoció su "aporte" al Gobierno, aunque evitó confirmar taxativamente quién será su relevo.



No obstante, se mostró predispuesto a aceptar la propuesta de Iglesias de ser sucedido en la vicepresidencia por la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, militante del Partido Comunista de España (PCE) e integrante de Unidas Podemos, la coalición con que el sector del vice renunciante se sumó al Gobierno.