Los talibanes prohibieron la voz de las mujeres

Los talibanes, en el gobierno de Afganistán están tomando medidas contra el sonido de la voz de las mujeres en público, en el marco de un nuevo y estricto conjunto de leyes sobre el vicio y la virtud del régimen islamista.

Las leyes fueron promulgadas el miércoles tras ser aprobadas por el líder supremo Hibatullah Akhundzada, según informó un portavoz del gobierno, y cubren aspectos de la vida cotidiana como el transporte público, la música, el afeitado y las celebraciones.

Entre las nuevas normas, el artículo 13 se refiere a las mujeres: es obligatorio que la mujer cubra su cuerpo con un velo en todo momento en público y que es esencial cubrirse la cara para evitar tentaciones y tentar a los demás. La ropa no debe ser delgada, ajustada ni corta.

Las mujeres también están obligadas a cubrirse delante de hombres y mujeres no musulmanes para evitar ser corrompidas. La voz de la mujer se considera íntima, por lo que no debe oírse cantar, recitar o leer en voz alta en público. Está prohibido que las mujeres miren a hombres con los que no estén emparentadas por sangre o matrimonio y viceversa.

"Inshallah le aseguramos que esta ley islámica será de gran ayuda para la promoción de la virtud y la eliminación del vicio", declaró el jueves el portavoz del ministerio, Maulvi Abdul Ghafar Farooq, sobre las nuevas leyes.