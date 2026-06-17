El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) de Guatemala, reportó la caída de ceniza proveniente del volcán de Fuego en los departamentos de Sacatepéquez y Guatemala. Este fenómeno, habitual durante las erupciones volcánicas activas en el país, genera preocupación por los efectos en la salud de quienes habitan zonas cercanas.

La ceniza volcánica está compuesta por partículas finas que, al ser inhaladas, pueden provocar inflamación en las vías respiratorias y enfermedades como bronquitis. Iris Cazali, jefa de Infectología del Hospital Roosevelt, detalló que el tiempo que estas partículas permanecen suspendidas en el aire depende de su tamaño. Mientras las más pesadas caen rápidamente, las más pequeñas pueden mantenerse hasta 30 horas en suspensión, lo que incrementa la exposición.

Ceniza volcánica en Guatemala: riesgos para la salud y cómo protegerse ante la erupción

El pediatra Edgar Beltetón, experto en enfermedades respiratorias, explicó que la ceniza contiene metales pesados como hierro, manganeso, zinc y cromo, con partículas menores a 2.5 micrómetros que pueden penetrar profundamente en los pulmones, llegando a los alveolos, donde interfieren en el intercambio de oxígeno con la sangre. Esto puede ocasionar lesiones pulmonares agudas e incluso crónicas, dependiendo de la cantidad inhalada y la condición previa del paciente.

Los grupos más vulnerables son los niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias crónicas como asma o bronquitis. Beltetón advirtió que la combinación de una enfermedad respiratoria previa con la inhalación de ceniza puede agravar significativamente el pronóstico, además de producir fiebre por vapores metálicos y reducir la concentración de oxígeno en la sangre por la inhalación de monóxido de carbono.

Por su parte, Luis Rosal, médico de la Liga del Pulmón, señaló que los efectos de la ceniza volcánica varían según su composición mineralógica y tamaño, dificultando comparaciones uniformes entre diferentes erupciones. Aunque no se ha comprobado que cause daño pulmonar permanente, existe preocupación por la posibilidad de desarrollar silicosis tras exposiciones prolongadas.

Rosal destacó que la exposición continua a la ceniza puede provocar síntomas similares al asma, bronquitis y exacerbaciones de enfermedades pulmonares y cardíacas preexistentes. En especial, recomendó vigilar a los niños con antecedentes de asma o broncoespasmo durante estos episodios.

La importancia del barbijo en casos de exposición directa

Para reducir los riesgos, es fundamental evitar la exposición directa a la ceniza. En caso de desplazarse por zonas afectadas, se aconseja el uso de mascarillas para disminuir la inhalación de partículas, además de proteger ojos, piel y cuero cabelludo con anteojos, ropa de manga larga, zapatos cerrados y gorras o sombreros.

La hidratación constante también es clave para mitigar los efectos adversos. En particular, los niños con tos persistente, especialmente si dura más de dos o tres semanas, deben evitar cualquier contacto con la ceniza y recibir evaluación médica, ya que pueden presentar bronquitis bacteriana prolongada, una condición que puede complicarse si no se trata a tiempo.

Las autoridades y especialistas alertan sobre la importancia de atender estas recomendaciones ante la actividad del volcán de Fuego para minimizar los impactos en la salud respiratoria de la población cercana y evitar complicaciones a largo plazo.