Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió este miércoles 24 de junio a Venezuela, con epicentro cerca de la localidad de Morón, en el estado Carabobo, según datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento sísmico ocurrió a las 18:04 hora local y fue percibido en gran parte del país, especialmente en Caracas.

El sismo obligó a evacuar numerosos edificios en la capital venezolana. Testigos reportaron movimientos prolongados, caída de objetos y grietas en algunas estructuras. En redes sociales comenzaron a circular imágenes que muestran daños en inmuebles y escenas de personas abandonando oficinas y viviendas.

Hasta el momento no existe un balance oficial sobre víctimas o daños materiales. Equipos de emergencia y organismos de protección civil continúan evaluando la situación en las zonas afectadas.

El impacto del terremoto en Caracas

Aunque el epicentro se ubicó a unos 170-200 kilómetros de Caracas, la profundidad relativamente baja del movimiento sísmico permitió que el temblor se sintiera con fuerza en la capital. Residentes describieron una sacudida intensa que duró varios segundos y generó momentos de tensión.

Videos difundidos en redes sociales muestran evacuaciones de edificios residenciales y comerciales. Algunos reportes preliminares indican la aparición de grietas en fachadas y daños estructurales que todavía deben ser verificados por las autoridades.

Alerta de tsunami para parte del Caribe

Tras el terremoto, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia por la posibilidad de olas peligrosas en zonas costeras ubicadas dentro de un radio de 300 kilómetros del epicentro.

La alerta alcanzó a Puerto Rico, Islas Vírgenes, además de mantener vigilancia sobre sectores costeros de Venezuela, Aruba y Bonaire. Las autoridades marítimas continúan monitoreando la evolución del fenómeno.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Los datos preliminares indican que el terremoto tuvo una magnitud de 7,1 y una profundidad cercana a los 13 kilómetros, características que suelen aumentar la percepción del movimiento en superficie.

Hasta la noche de este miércoles:

No hay una cifra oficial de víctimas.

Continúa la evaluación de daños estructurales.

Se mantienen los monitoreos sobre posibles efectos costeros.

Organismos de emergencia permanecen desplegados en varias regiones.

Venezuela y su historial sísmico

Aunque Venezuela no registra terremotos destructivos con la frecuencia de otros países sudamericanos, se encuentra sobre un complejo sistema de fallas tectónicas asociado a la interacción entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 1967, cuando un terremoto de magnitud 6,5 afectó Caracas y dejó importantes daños materiales. Los especialistas consideran que eventos superiores a magnitud 7 representan episodios poco frecuentes pero potencialmente peligrosos para la región.