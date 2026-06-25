La ciudad de Caracas y otras zonas de Venezuela enfrentan una emergencia tras el impacto de dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la región el miércoles. El saldo inicial revela colapsos de edificios y daños severos en infraestructuras claves.

Equipos de emergencia, bomberos y organismos de protección civil han intensificado las labores de búsqueda y rescate en los sectores más afectados. Las autoridades permanecen alerta ante la posibilidad de réplicas que podrían agravar aún más la situación.

Caracas con daños graves y rescates en curso tras doble sismo

Una experiencia desesperante para los afectados

Entre los testimonios recogidos, el venezolano Miguel García, de 74 años, describió la experiencia como “un momento desesperante” que marcó profundamente a quienes vivieron el fenómeno.

Las autoridades continúan evaluando el alcance total de los daños mientras se esfuerzan por localizar a personas que podrían estar atrapadas bajo los escombros, priorizando la atención inmediata en las zonas más críticas.