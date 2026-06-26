La feria internacional Host Milano, reconocida mundialmente en los sectores de hospitalidad, food service y equipamiento profesional, refuerza su estrategia de internacionalización enfocándose en dos mercados prioritarios: Oriente Medio y América del Norte.

Originaria de Milán, Italia, la feria busca expandir el llamado “Hecho en Milán” más allá de sus fronteras, replicando su modelo de conexión B2B entre oferta y demanda en nuevas regiones.

Esta expansión se concretiza mediante dos iniciativas principales: en Oriente Medio con Host Arabia, y en América del Norte a través de una alianza con la North American Association of Food Equipment Manufacturers (NAFEM). Esta colaboración traerá el formato Host a Orlando, Estados Unidos, del 11 al 13 de febrero de 2027, en conjunto con The NAFEM Show.

La primera edición de Host Arabia se realizó del 15 al 17 de diciembre de 2025 en Riad, Arabia Saudita, organizada por Fiera Milano y Semark. El evento tuvo lugar en el Riyadh Front Exhibition & Conference Center y se desarrolló en paralelo a las ferias HORECA Riyadh y Salon du Chocolat et de la Pâtisserie Riyadh.

La expansión de una feria que gana terrero

Los resultados superaron las expectativas: más de 60 mil profesionales visitaron la feria durante tres días, con la participación de más de 600 empresas expositoras provenientes de 47 países. Se representaron 24,5 mil marcas en un espacio que superó los 50 mil metros cuadrados.

En el caso de Estados Unidos, la estrategia de internacionalización se apoya en un mercado consolidado y competitivo, con un fuerte atractivo por su tamaño y dinamismo. Según datos de ExportPlanning, recogidos por el Observatorio Host Milano, EE.UU. es el principal mercado mundial para equipamientos del sector alimentario profesional.

El segmento más valioso es mobiliario y utensilios para mesa, con un movimiento cercano a los 18,4 mil millones de euros. No obstante, otras categorías muestran un crecimiento acelerado: el mercado de equipos para gelato y refrigeración alcanzó 4,7 mil millones de euros, duplicando su tamaño desde 2019 con un crecimiento anual promedio del 13,1%.

Las máquinas para panadería y pastelería lograron un volumen de 362 millones de euros con un crecimiento anual del 8,6%, y el segmento de máquinas de café y vending consolidó un mercado de 1,4 mil millones de euros.

Host Milano expande su alcance global hacia Oriente Medio y América del Norte con eventos clave

Italia destaca como uno de los principales proveedores internacionales, siendo el séptimo mayor exportador hacia EE.UU. y líder dentro de la Unión Europea, especialmente en máquinas para panadería y pastelería, que representan cerca del 28% de la demanda estadounidense.

Esta dinámica global culminará en la próxima edición de Host Milano, prevista del 22 al 26 de octubre de 2027 en el centro de exposiciones Fiera Milano, donde se espera la participación de los principales proveedores italianos y actores globales para fomentar negocios, mostrar tendencias y desarrollar nuevas alianzas.