La Fragata ARA Libertad, buque escuela de la Armada Argentina, fue protagonista en el desfile náutico realizado en el Río Hudson, en Nueva York, como parte de las celebraciones por el aniversario de la independencia de los Estados Unidos.

Ante miles de espectadores ubicados en las orillas de Nueva York y Nueva Jersey, la embarcación desplegó sus velas en el evento denominado "Desfile Naval Sail 4th 250", que reunió a veleros, buques civiles y navíos militares de distintos países. La ruta del desfile abarcó desde la desembocadura del río hasta las proximidades del puente George Washington.

La Fragata ARA Libertad participó en desfile naval por el aniversario de EE.UU. en Nueva York

Tras las maniobras de navegación, la Fragata amarró en Nueva York, donde fue recibida por el Cónsul General y el Agregado Naval argentinos. Ellos dieron la bienvenida al comandante Jorge Gabriel Cáceres y a su tripulación, integrada por oficiales, suboficiales y guardiamarinas que cumplen un viaje de instrucción.

Durante su estadía en suelo estadounidense, la embarcación abrirá sus puertas al público en horarios establecidos, ofreciendo a los visitantes y residentes argentinos la oportunidad de recorrer sus cubiertas, interactuar con el personal militar y conocer la historia y la misión cultural y diplomática de este buque, que actúa como embajador argentino en los mares del mundo.