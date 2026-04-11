La misión Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa de la NASA en más de cinco décadas hacia la órbita lunar, concluyó con éxito este viernes.

A las 21:10 (hora argentina), la agencia espacial confirmó que la cápsula Orion amerizó en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, poniendo fin a una travesía histórica en el espacio profundo.

“Bienvenidos a casa, Reid, Victor, Christina y Jeremy”, expresó la NASA al recibir a los cuatro astronautas tras completar la misión.

El momento clave: reingreso y comunicación interrumpida

Minutos antes del amerizaje, la NASA confirmó el éxito del reingreso de la cápsula a la atmósfera terrestre, una de las fases más críticas de la misión.

Durante ese proceso, la nave permaneció incomunicada debido al plasma que se forma alrededor del vehículo por las altas temperaturas, un fenómeno esperado en este tipo de maniobras.

El módulo de servicio de Orion se separó alrededor de las 20:33, paso previo al ingreso a la atmósfera superior.

Luego, la cápsula desplegó sus sistemas de frenado:

Paracaídas de desaceleración: 21:03

Paracaídas principales: 21:04

Estas maniobras permitieron un descenso controlado hasta el amerizaje final.

Un hito: humanos vuelven de la órbita lunar

Artemis II representa el regreso de astronautas a la órbita lunar tras más de 50 años, desde las misiones del programa Apollo.

Durante el trayecto de regreso, la NASA había informado que la tripulación alcanzó el punto medio entre la Luna y la Tierra, consolidando el éxito de la misión incluso antes de su fase final.

La operación de recuperación fue coordinada por equipos especializados, en una fase clave para garantizar el retorno seguro de la tripulación.

Qué sigue para el programa Artemis

El éxito de Artemis II es un paso fundamental dentro de la estrategia espacial de Estados Unidos. Entre los próximos objetivos se destacan: