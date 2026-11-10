La Fiscalía General del Estado de Paraguay logró la apertura formal de la bóveda de seguridad ubicada dentro de la residencia del destituido expresidente Santiago Peña en la localidad de San Bernardino, en el marco de la causa por la quiebra e intervención del Ueno Bank. Tras superar una doble puerta blindada con un sofisticado sistema de origen israelí que había paralizado la inspección inicial del domingo, los peritos e investigadores ingresaron al compartimiento oculto tras una pared falsa. Sin embargo, fuentes judiciales y reportes periodísticos confirmaron que la bóveda se encontraba completamente vacía, sin haberse hallado dinero en efectivo, documentación ni objetos de valor en su interior.

El franqueamiento de la puerta de seguridad se concretó luego de que la fiscal Silvia González coordinara el procedimiento tras las indicaciones aportadas por la defensa técnica del exmandatario sobre la ubicación de las llaves de acceso en el lugar. Durante la diligencia, los abogados representantes de Peña sostuvieron que la estructura no cumplía funciones de reserva patrimonial sino que estaba concebida técnicamente como un recinto o "habitación de pánico" ante eventuales emergencias. Al concluir las tareas periciales y levantarse el resguardo militar, la residencia fue transferida a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) para su custodia institucional.

La propiedad de veraneo se mantiene como un eje central en la causa penal por lesión de confianza y administración en provecho propio debido al esquema de financiamiento utilizado para su construcción. Las pesquisas judiciales detallan que la obra representó un costo de 7.700 millones de guaraníes (alrededor de 1,25 millones de dólares) y que Peña obtuvo de Ueno Bank dos créditos simultáneos cuyas cuotas mensuales ascendían a 239 millones de guaraníes, una suma equivalente a casi seis veces su salario oficial como jefe de Estado. En tanto, el expresidente continúa recluido bajo la medida cautelar de prisión preventiva en las instalaciones del Regimiento Escolta Presidencial en Asunción.