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Crisis en Paraguay

El presidente paraguayo Pedro Alliana ordenó exonerar de multas y recargos fiscales a los contribuyentes afectados por Ueno Bank

El Poder Ejecutivo de Paraguay dispuso alivios tributarios y facilidades administrativas para los usuarios de la entidad bancaria disuelta cuyos fondos continúan congelados.

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Por Redacción Internacionales
Lunes, 09 de noviembre de 2026 a las 11:57
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Con estas medidas Alliana busca desescalar la crisis

En el marco de las primeras medidas económicas de su gestión, el recién asumido presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ordenó formalmente que los contribuyentes afectados por la disolución e intervención del Ueno Bank queden eximidos de abonar multas, recargos por mora e intereses punitorios. La instrucción presidencial se dio a conocer este lunes tras una reunión de trabajo celebrada en el Palacio de los López con el director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, orientada a amortiguar el impacto del colapso financiero sobre la actividad económica de los usuarios.

La disposición busca brindar alivio directo y flexibilidad administrativa a las personas físicas y empresas que operaban de forma exclusiva con la entidad bancaria intervenida el pasado 3 de noviembre por el Banco Central del Paraguay (BCP). Ante la imposibilidad momentánea de disponer de su capital por el congelamiento de activos, el Poder Ejecutivo encomendó a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) diseñar mecanismos extraordinarios que faciliten el cumplimiento de los compromisos fiscales sin aplicar sanciones punitivas a los damnificados.

Con esta decisión, la nueva administración intentó fijar una postura de contención estatal frente a los desbordes originados por la crisis bancaria que afectó a más de 2,9 millones de clientes privados en todo el territorio nacional. "Ningún paraguayo debe pagar las consecuencias de un problema que no provocó", manifestó Alliana a través de sus canales oficiales, ratificando su compromiso de coordinar con los organismos financieros y recaudadores para que la parálisis de los depósitos no afecte la estabilidad de las economías familiares ni comerciales.

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