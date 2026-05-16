La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia iniciaron este sábado una operación denominada “Corredor humanitario” con el objetivo de liberar las principales carreteras bloqueadas por organizaciones campesinas y sindicales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien había asumido en noviembre. Según informaron las autoridades del país limítrofe, el despliegue incluye unos 2.500 policías y 1.000 militares que avanzan sobre distintos puntos estratégicos del altiplano, especialmente en accesos clave hacia La Paz.

Cuál es el objetivo de la operación Corredor humanitario en Bolivia

El comandante de la Policía de Bolivia, Mirko Sokol, aseguró que el objetivo es garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos, combustible y oxígeno medicinal a la capital administrativa boliviana. También remarcó la necesidad de liberar a turistas y viajeros que permanecen varados por los cortes.

Entre las rutas afectadas aparecen conexiones hacia Oruro, corredores que unen el occidente con el centro del país y pasos hacia Perú, incluyendo el sector turístico de Copacabana, sobre el lago Titicaca.

La protesta social escala y apunta contra el presidente

Las movilizaciones son encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Tupac Katari, organizaciones que consideran que el Gobierno perdió capacidad para resolver la crisis económica y social. A esto se suma una marcha impulsada por seguidores del expresidente Evo Morales, que avanza hacia La Paz con el objetivo de exigir la salida de Paz.

El Gobierno denunció que detrás de las protestas existiría un supuesto intento de “romper el orden constitucional”, acusación que también incluyó referencias a presunto financiamiento vinculado al narcotráfico. Morales rechazó públicamente esas versiones.

Mientras tanto, la Iglesia y la Defensoría del Pueblo bolivianas reclamaron la apertura urgente de corredores humanitarios y pidieron un proceso de diálogo para evitar una escalada de violencia.

Preocupación regional y respaldo internacional al Gobierno boliviano

La crisis boliviana ya generó repercusiones diplomáticas en América Latina. Ocho países de la región —entre ellos Argentina, Chile y Perú— emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron preocupación por la situación humanitaria y respaldaron al Gobierno constitucional boliviano.

Los países firmantes rechazaron “cualquier intento de desestabilización institucional” y llamaron a preservar el orden democrático y la paz social en Bolivia.

La tensión en Bolivia es seguida de cerca por los gobiernos sudamericanos debido a la importancia geopolítica del país en materia energética, minera y comercial.

Qué impacto puede tener la crisis boliviana en Argentina

La inestabilidad política en Bolivia también tiene consecuencias para la Argentina. Ese país vecino es un proveedor estratégico de gas natural para el Norte argentino y mantiene vínculos comerciales clave en sectores como minería, transporte y alimentos.

Además, cualquier escalada del conflicto podría afectar el tránsito regional, el turismo y las cadenas logísticas que conectan al norte argentino con mercados andinos.

El escenario también agrega tensión política en Sudamérica en un contexto regional marcado por crisis económicas, polarización y disputas internas en distintos gobiernos latinoamericanos.