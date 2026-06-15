El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz generó una inmediata reacción en los mercados internacionales. El precio del barril de petróleo Brent cayó cerca de un 5% y volvió a ubicarse en torno a los 82 dólares, luego de haber superado ampliamente ese valor durante las semanas de mayor tensión geopolítica.

La noticia despertó una pregunta inevitable entre los argentinos: ¿bajará la nafta?

Por ahora, la respuesta es prudente. Aunque la caída del petróleo representa una señal positiva para el mercado energético, especialistas y empresas coinciden en que el traslado al surtidor no será automático ni inmediato.

En Argentina, el precio de los combustibles no depende exclusivamente del valor internacional del crudo. También influyen la carga impositiva, el tipo de cambio, los costos logísticos, el valor de los biocombustibles y las estrategias comerciales de cada petrolera.

Además, las compañías suelen esperar cierta estabilidad antes de modificar sus pizarras. Es decir, buscan confirmar que la baja del petróleo se sostenga durante varios días y no responda únicamente al impacto inicial de una noticia internacional.

En este contexto, YPF ya comenzó a analizar distintos escenarios. La petrolera de mayoría estatal evalúa adelantar cambios en sus precios si la tendencia bajista del crudo se mantiene y si el acuerdo entre Washington y Teherán logra consolidarse en los próximos días.

El dato no es menor: YPF suele marcar el ritmo del mercado argentino y sus decisiones terminan influyendo en el resto de las empresas del sector.

El acuerdo entre ambos países contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima por donde circula una parte significativa del petróleo mundial. Durante meses, el temor a una escalada militar había elevado el precio del crudo por la posibilidad de interrupciones en el suministro global. Ahora, con el levantamiento parcial del bloqueo, el mercado reaccionó con optimismo.

Las bolsas internacionales también respondieron positivamente y las expectativas de inflación energética comenzaron a moderarse. Sin embargo, los analistas advierten que el escenario todavía es frágil y que cualquier retroceso en el acuerdo podría volver a tensionar los precios internacionales.

En Argentina, mientras tanto, la expectativa crece.

Si el barril se mantiene en valores cercanos a los actuales y la estabilidad internacional se consolida, podrían comenzar a aparecer señales de una reducción en los combustibles durante las próximas semanas. Pero nadie se anima aún a poner una fecha precisa.

Por ahora, la caída del petróleo representa una buena noticia para el mercado y una esperanza para los automovilistas. La pregunta es si esa baja internacional logrará atravesar todas las variables de la economía argentina y finalmente llegar hasta el surtidor.