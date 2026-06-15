Estados Unidos e Irán anunciaron el fin de la guerra que comenzó el 28 de febrero, en un acuerdo que incluye el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes —incluido el Líbano—, la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz sin cobro de peajes y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes. "El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado. ¡Felicidades a todos! Barcos del mundo: ¡arranquen motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió Donald Trump en Truth Social. El viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, confirmó que ambas partes firmarán el borrador final del memorando de entendimiento el próximo viernes 19 de junio en Ginebra, con Pakistán presidiendo la ceremonia, en reconocimiento al rol clave que desempeñó Islamabad —junto a Qatar— como mediador durante más de tres meses de conflicto. Las negociaciones para un acuerdo definitivo quedarán postergadas hasta que ambas partes cumplan los compromisos del memorando.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó por su parte que el memorando fue finalizado en la noche del domingo "tras meses de negociaciones difíciles e intensivas" y que "la guerra y las operaciones militares en todos los frentes terminarán de forma inmediata y permanente". El anuncio llegó apenas días después de que el conflicto alcanzara su punto más peligroso: EE.UU. había bombardeado Irán por tres noches consecutivas, la Guardia Revolucionaria atacó bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania, y Trump amenazaba con destruir plantas eléctricas y tomar la isla de Jarg. Fue precisamente esa escalada extrema la que, según el propio Trump, aceleró los avances diplomáticos: "Ellos están tan deseosos como el que más de llegar a un pacto", dijo el mandatario, atribuyendo el acuerdo a la presión ejercida por los bombardeos.

Las lecturas del acuerdo son radicalmente opuestas en cada capital. Trump lo presentó como una victoria de su política de máxima presión y como el cierre de un conflicto que impactó duramente en los precios energéticos globales y en su propia popularidad, con la inflación en EE.UU. en el 4,2% y las elecciones de medio mandato en noviembre. El Cuartel General Central iraní, en cambio, afirmó que el pueblo iraní y sus fuerzas armadas "impusieron su voluntad a los enemigos estadounidenses e israelíes y demostraron que no tienen otra alternativa que aceptar la derrota y rendirse". Entre ambas narrativas, el mundo aguarda la apertura del estrecho de Ormuz —por donde transitaba el 20% del petróleo mundial antes del conflicto— y la firma del jueves en Ginebra como la confirmación de que la crisis geopolítica más grave del último año ha llegado, al menos formalmente, a su fin.