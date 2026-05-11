El precio internacional del petróleo volvió a registrar subas en los mercados globales y crece la expectativa en Argentina por una posible actualización en los valores de los combustibles durante las próximas semanas. La evolución del barril de crudo se da en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y una mayor volatilidad energética.

En este escenario, el Gobierno nacional y las petroleras analizan el impacto que podría tener el nuevo incremento del Brent sobre los surtidores locales, especialmente después de que en los últimos meses se aplicaran aumentos parciales y se postergaran ajustes impositivos para contener la inflación.

A fines de abril, el Ejecutivo oficializó una actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, con una suba estimada del 0,5% para mayo, mientras que parte de los incrementos pendientes fueron trasladados a junio. La medida buscó moderar el impacto sobre el bolsillo de los consumidores en un contexto de aceleración del precio internacional del crudo.

La situación genera especial atención en el mercado luego de que YPF decidiera previamente congelar temporalmente los precios y, en otro momento, incluso aplicar una baja del 4,5% cuando el petróleo mostró una tendencia descendente. Desde la compañía habían señalado que la política de precios se define en función de variables como el valor internacional del Brent, el tipo de cambio, los biocombustibles y la carga impositiva.

En paralelo, el Gobierno también dispuso recientemente una reducción en el precio del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil para amortiguar el impacto de la suba del petróleo sobre el valor final del combustible.

La evolución del mercado energético internacional mantiene en alerta a las economías de la región. En América Latina, varios países comenzaron a aplicar subsidios, rebajas impositivas o acuerdos para intentar contener el traslado de los aumentos a los consumidores. En Argentina, el comportamiento del precio de los combustibles se convirtió en una variable sensible por su impacto directo en la inflación y en los costos del transporte y la producción.