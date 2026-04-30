El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió que el mundo atraviesa "la mayor crisis energética de su historia", provocada por la guerra en Oriente Medio y las perturbaciones en el comercio de hidrocarburos. La declaración fue realizada durante una conferencia en París, sede del organismo, dedicada a las energías renovables. "Los mercados del petróleo y del gas tendrán graves dificultades", insistió Birol, quien señaló que el encarecimiento de la energía está "poniendo mucha presión en muchos países". El barril de Brent del mar del Norte cotizaba este jueves a 126 dólares, su nivel más alto en cuatro años, en un mercado sacudido simultáneamente por el cierre iraní del estrecho de Ormuz y el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos de Teherán.

El estrecho de Ormuz concentraba antes del conflicto el tránsito de aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo, lo que convierte su cierre en un shock de oferta de consecuencias globales. La AIE advirtió que el prolongado bloqueo de ese paso marítimo amenaza con generar problemas de suministro y escasez a largo plazo, en un escenario que evoca —aunque supera en magnitud— el impacto que tuvo la invasión rusa de Ucrania en 2022 sobre los mercados energéticos mundiales. Ambos episodios, según el organismo, ponen en evidencia la persistente y peligrosa dependencia global de las energías fósiles.

La crisis reavivó además el debate sobre la transición energética. En el mismo foro parisino, el presidente de la cumbre climática COP31 —que se celebrará en Turquía a fines de año—, Murat Kurum, llamó a "acelerar la transición hacia las energías limpias" y fue categórico: "Ahora sabemos claramente que la economía mundial debe cambiar de modelo energético". La convergencia entre una crisis energética sin precedentes y una cumbre climática en el horizonte coloca a los gobiernos ante una disyuntiva urgente: gestionar el shock inmediato de los precios sin perder de vista la transformación estructural que, según organismos internacionales, es la única salida sostenible a largo plazo.