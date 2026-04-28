Rolando Figueroa firmó un acuerdo con la empresa Gas y Petróleo para financiar las Becas Gregorio Álvarez

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa firmó esta mañana un acuerdo con la empresa estatal provincial Gas y Petróleo para financiar las Becas Gregorio Álvarez, un programa de respaldo económico para estudiantes de distintos niveles del sistema educativo.

“Firmamos junto al presidente de la empresa provincial este aporte, que posiciona a G&P entre los principales contribuyentes de nuestro programa de becas”, expresó el Gobernador en su cuenta de X.

Además manifestó: “Es un programa único en la región, que impulsa el cambio con más oportunidades de permanencia, egreso y reinserción educativa en todos los niveles, así como en la formación técnica, profesional y la capacitación laboral para quienes viven en la Provincia”.



