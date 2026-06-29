La Cancillería Argentina desplegó una misión consular humanitaria en Venezuela desde el sábado para asistir a los ciudadanos afectados por los terremotos, y el canciller Pablo Quirno informó los primeros resultados: seis argentinos fallecidos confirmados, siete con búsqueda de paradero en curso y cuatro ya localizados con vida.

La misión recibió 215 solicitudes de asistencia por e-mail y celular, atendió a cinco personas en situación de vulnerabilidad —incluyendo tres grupos familiares con niños y dos individuos solos— y gestionó documentación de emergencia y autorizaciones de salida de Venezuela para cuatro ciudadanos indocumentados.

Dos funcionarios ya iniciaron contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares, con los adultos mayores asistidos por Cáritas Venezuela, y se espera concretar una visita consular a argentinos detenidos. El canciller habilitó además un celular de emergencia en Venezuela para asistir a todas las familias que lo necesiten: +58 414-2387145.

Entre los episodios más dramáticos de la misión se destaca el rescate de dos menores argentinos de entre los escombros, en una operación que refleja tanto la magnitud del desastre como la exposición de la comunidad argentina radicada en Venezuela a una catástrofe que no da respiro.

También trascendió que la esposa y los hijos de un futbolista argentino fueron hallados sin vida entre los escombros, un caso que pone rostro al drama colectivo. Quirno subrayó que 34 llamados llegaron desde Argentina de personas que ofrecen enviar ayuda humanitaria, una señal de la movilización civil que generó la magnitud de la tragedia en el país vecino.

A cinco días del doble terremoto, el balance general en Venezuela supera los 1.450 muertos, 3.150 heridos y 12.721 familias damnificadas, con las tareas de rescate complicadas por las réplicas —la más reciente de magnitud 4,9 el domingo— y por la devastación concentrada en La Guaira, donde más de 100 edificios colapsaron. La misión argentina se suma a los equipos internacionales de Francia, Estados Unidos, México, El Salvador, Chile y Suiza que operan sobre el terreno.