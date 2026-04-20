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Asia

Alerta de tsunami en Japón: un terremoto de magnitud 7,5 podría generar olas de 3 metros

Podría haber olas de hasta 3 metros de altura en Iwate y en Hokkaidō.

Por Redacción

Lunes, 20 de abril de 2026 a las 08:19
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Un fuerte terremoto de magnitud 7,5 sacudió  el norte de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que emitió una alerta de tsunami en la prefectura de Iwate y en la isla de Hokkaidō.

El sismo, registrado a las 16.53 (hora local) en aguas del océano Pacífico, generó olas de casi un metro de altura que, según la advertencia, podrían llegar a los tres metros. El movimiento fue de tal magnitud que hizo temblar grandes edificios en Tokio, ciudad ubicada a cientos de kilómetros del epicentro.

En un comunicado oficial, la JMA ordenó “evacuar inmediatamente las regiones costeras y las zonas ribereñas a un lugar más seguro, como un terreno elevado o un edificio de evacuación”.

Además, detalló que “se prevé que las olas del tsunami azoten la zona repetidamente. No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la alerta”.

La agencia meteorológica también alertó sobre la persistencia del fenómeno y pidió a la población no regresar a las áreas evacuadas hasta nuevo aviso. “Se prevé que las olas del tsunami azoten la zona repetidamente. No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la alerta”, señaló el mismo parte oficial.

El gobierno pidió a la población “mantenerse a salvo”, y aseguró que se reunirá un comité de emergencia en las siguientes horas para evaluar los daños.

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