El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile comunicó que no se detecta ninguna amenaza de tsunami para las costas nacionales luego del terremoto de magnitud 7,6 que sacudió Japón.

El sismo, ocurrido el 8 de diciembre de 2025, generó preocupación en distintas regiones debido a la potencia registrada y el potencial riesgo de olas gigantes que podrían afectar las zonas costeras.

Sin embargo, tras los análisis correspondientes y el monitoreo constante de la situación, el SHOA descartó cualquier peligro para el territorio chileno. Esta decisión brinda tranquilidad a la población, especialmente a quienes viven en las zonas más vulnerables.

El organismo chileno mantiene la vigilancia activa sobre la actividad sísmica y oceanográfica, asegurando la rápida difusión de alertas en caso de ser necesario, pero por ahora no se prevé impacto alguno relacionado con el evento en Japón.