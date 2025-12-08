Un fuerte sismo sacudió la costa norte de Japón, lo que provocó una alerta de tsunami, informó la Agencia Meteorológica de Japón. Las autoridades han instado a evacuar a más de 13.000 personas, La agencia indicó que el sismo de magnitud 7,6 se registró frente a la costa de Hokkaido, cerca de la ciudad costera de Aomori, con un epicentro a unos 50 kilómetros (30 millas) bajo la superficie del mar.

La Agencia emitió una alerta en la región por un tsunami de hasta tres metros.. Las plantas de energía nuclear en la región realizan controles de seguridad, publicó la emisora pública NHK. Las autoridades no han informado, por el momento, de víctimas ni daños materiales.

Se han emitido también una alerta de tsunami de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima, así como para las costas del sur de Hokkaido, y una alerta menor por posibles cambios en el nivel de la marea en la totalidad de las costas del Pacífico del territorio, donde las autoridades han urgido a alejarse de la costa.

El terremoto se sintió en buena parte del territorio, desde el norte al centro y este del país, incluida Tokio, donde ha alcanzado el nivel 2 en la escala sísmica nacional (de 7 niveles y centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo).